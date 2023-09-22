73/b Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 73/b CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

73/b trafik cezasÄ± kodu araÃ§lardan bir ÅŸey atmak, dÃ¶kmek durumunda uygulanan trafik cezasÄ±dÄ±r. Trafik kanununa gÃ¶re araÃ§lardan bir ÅŸey dÃ¶kmenin ya da atmanÄ±n cezasÄ± vardÄ±r ve bu da ceza kodunda 73/b olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. Bu kiÅŸilere 2918 sayÄ±lÄ± karayollarÄ± trafik kanunu tarafÄ±ndan 73. maddeye istinaden 73/b kodlu ceza yazÄ±lÄ±r. Bu kanunun 73. madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda da tedbirsiz ve saygÄ±sÄ±z araÃ§ sÃ¼rme baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunur.Â

73/B CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

AraÃ§lardan bir ÅŸey atmak ya da dÃ¶kmek 196 TL idari trafik cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lÄ±r. EÄŸer bÃ¶yle bir ceza alÄ±rsanÄ±z 196 TL Ã¶demeniz gerekir. Fakat bunu 15 gÃ¼n iÃ§inde Ã¶derseniz ceza Ã¼zerinden %25'lik bir indirim yapÄ±lÄ±r ve yalnÄ±zca 147 TL Ã¶dersiniz. 15 gÃ¼n iÃ§inde yapÄ±lan Ã¶demelere KarayollarÄ± trafik yÃ¶netmeliÄŸinin 165. maddesine gÃ¶re dÃ¶rtte bir oranÄ±nda indirim yapÄ±lÄ±r. EÄŸer ceza tarihinden sonra cezayÄ± 15 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã¶deme kararÄ± verirseniz Ã¶demeniz gereken ceza 196 TL'den 147 TL'ye dÃ¼ÅŸer.

Ceza TebliÄŸ Tarihi Ne Zaman Olur?

73/b trafik cezasÄ± araÃ§ sahiplerine ya da sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uygulanan bir yaptÄ±rÄ±mdÄ±r. Trafik ihlalinin tespiti halinde trafik polisleri ya da jandarma trafik timleri tarafÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler durdurulur ve cezaya tabi tutulur. Trafik polisi ya da trafik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan durdurularak ceza yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman o cezanÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± saat ve tarih olur. Bunun iÃ§in ayrÄ± bir tebliÄŸe gerek olmaz. Durdurulmadan da araÃ§ plakasÄ±na 73/b cezasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

Bunun iÃ§in herhangi bir kanun engeli olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bu cezanÄ±n da tebliÄŸi uzun sÃ¼rebilir. BÃ¶yle durumlarda kiÅŸiler erken Ã¶deme imkanÄ±nÄ±n kaybedecekleri iÃ§in ne yapmalarÄ± gerektiÄŸini merak eder. Bu nedenle kiÅŸiler e-devlet Ã¼zerinden belirli aralÄ±klarla kontrol edilmesi gerekir.Â

Ehliyet Ceza PuanÄ± NasÄ±l SorgulanÄ±r?

AraÃ§lardan bir ÅŸeyler atmanÄ±n ya da bir ÅŸeyler dÃ¶kmenin cezasÄ± trafikte 73/b olarak kodlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer herhangi bir trafik cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve bunu sorgulamak istiyorsanÄ±z yapÄ±lmasÄ± gereken bazÄ± aÅŸamalar vardÄ±r. Bunun iÃ§in trafik denetleme ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine, jandarma trafik tim komutanlÄ±klarÄ±na ya da trafik denetleme bÃ¼ro amirliklerine mÃ¼racaat edebilirsiniz. GeliÅŸen teknoloji ile bunlarla zaman kaybetmek istemezseniz e-devlet sistemi Ã¼zerinden de trafik cezasÄ±nÄ± kolaylÄ±kla sorgulayabilirsiniz. E-devlet sistemi Ã¼zerinden gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in trafik cezasÄ± sorgulama yapÄ±labilir.

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