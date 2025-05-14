7 sucuk markası ifşa oldu! Bakanlık gıda sahtekarları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti. 13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu.

7 SUCUK MARKASI İFŞA OLDU

Bakanlık tarafından duyurulan listeye son olarak Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli üretim gerçekleştiren firmalar dahil edilirken, hileli üretim yaptığı duyurulan firmalar arasında marketlerde satışa sunulan ünlü sucuk markası da yer aldı.

İfşa edilen markalar şu şekilde: - Sakarya'da üretim gerçekleştirerek Türkiye'nin dört bir yanına dağıtım yapan ve çok sayıda zincir market ve şarküteride satışa sunulan Öztürk Sucukları'nda sakatat (baş eti) tespit edildi.

- ALTUN PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Akkoyun marka dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti bulundu.

- ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Ertürk marka sucuklarda mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya tespit edildi.

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- Afyonkarahisar Efem Sucukları markası ile satışa sunulan piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı ortaya çıktı.

- Ceylaner marka piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespit edildi.

- Afyon Keyf-i Sucuk markası ile satışa sunulan ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

- Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretilen Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.