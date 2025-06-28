7 şehirde orman yangınıyla mücadele! Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı, İzmir'de 455 ev tahliye edildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, İzmir'in Bornova ilçesinde, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinde ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki yangın Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Öte yandan İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangın ile Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerindeki yangın kontrol altına alındı. İşte dakika dakika tüm detaylar...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve 130 personelle kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Ayrıca yangında mahsur kalan bir kuş yavrusu da ekiplerce kurtarıldı.​

11'inci saat: Alevler Bilecik'e ulaştı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını 11 saattir devam ediyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi’nde 5 hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını kaydetti.

Gölpazarı ilçesinde yangının etkili olduğunu, bu kapsamda Köprücek, Kavak ve bazı köylerdeki vatandaşları hayvanlarıyla tahliye ettiklerini belirten Vali Sözer, "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda da gerekli tedbirlerimizi ekibimizle birlikte alıyoruz. Tüm kamu kurumları ekipmanlarıyla Bilecik'te, özellikle Gölpazarı ilçemizde tedbirleri aldı. Umut ediyoruz ki rüzgarın şiddetinin azalmasıyla hem karadan hem havadan devam eden tedbirlerimiz daha etkili hale gelecektir" dedi.

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AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Geyve ve Taraklı belediyelerine bağlı ekipler ile Bilecik ve Göynük itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Bakan Yumaklı: Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor, ekiplerimiz mücadele halinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün, Türkiye'de 67 yangın çıktı, bunlardan 63 adedinin kontrolü sağlandı. Fiili olarak devam eden, aktif 4 yangınımız vardı. Bunlardan İzmir Bornova, Bursa-Kestel ve Kahramanmaraş-Türkoğlu yangınlarında kontrol sağlandı. Sadece Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız cansiparane mücadele ediyorlar. Burada 2 uçak, 7 helikopter ve 2 arazöz, yine AFAD koordinasyonunda bütün kurumların, valiliklerimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızın destek olmasıyla çok ciddi bir ekip şuanda mücadele halinde" dedi.

Vali Elban: Yangına çatı tadilatı neden oldu, 455 evimizi tahliye ettik

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Yangının bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında spiral ve kaynak kullanılırken çıktığını belirten Vali Elban, "Sahaya çok yakın bir yerde helikopter alanımız var. Yangına birkaç dakika sonra havadan, 5 dakika sonra da karadan müdahalemiz başlamış oldu. An itibariyle yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Çok şükür enerjisi düşmüş durumda. Yangında 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Yangından etkilenen evcil hayvanımız da yok. Yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer, birçok iş makinesi, su tankeri ile 643 personelimiz ve güvenlik personellerimiz müdahale etti. AFAD, belediye ekipleri, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada. Yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına neden olan 3 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığını belirten Vali Elban, "Yangınla ilgili hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele verilirken, burada görev yapan bütün ekiplerimiz iyi koordinasyon sağladı. Yangında ciddi bir mücadele veriyorlar. Yüksek bir sıcaklık dönemindeyiz. Yoğun bir rüzgar var. Nem oranı da yüzde 17 veya 16'larda. Vatandaşlarımıza uyarım, bu havada izmarit atmasınlar, tadilat yapmasınlar yangına sebebiyet verecek bir şeye kalkışmasınlar. Özellikle rica ediyoruz. Özellikle hassas bir dönemdeyiz. Herkesten yüksek bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

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Bazı evlerin yandığını belirten Vali Elban, şöyle devam etti:

"Helikopterdeki incelemelerimizde ben de bazı evlerin kısmen de olsa yandığını gördüm. Şu an tüm odağımız, yangının kontrol altına alınması. Yangın kontrol altına alındıktan sonra saha taraması yapacağız."

ARAÇTA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

BORNOVA'DA BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çiftliklerin bulunduğu bölgedeki yangında alevlere, bölgedeki havuzlardan su alan uçak ve helikopterlerle sorti yapılarak müdahalede bulunuluyor.

EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

Yangının çıkış noktası olan Yakaköy Mahallesi'ne girişlere jandarma tarafından izin verilmiyor. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormandaki yangından gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar kentin pek çok noktasından görülürken, bölgeye gönderilen ekiplerin sayısı da arttırıldı.