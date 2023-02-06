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7 gün milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

06.02.2023 - 20:57 | | DHA
7 gün milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli yas ilan edilmesine ilişkin kararı da paylaştı.

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