6'lı masa 12'nci kez toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, saat 14.00'te başlayan toplantı öncesi diğer genel başkanları kapıda karşıladı. Toplantı basına kapalı devam ediyor. Toplantıda, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.