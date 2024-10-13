Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiyeâ€™nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivaliâ€™nde kapanÄ±ÅŸ tÃ¶reni Cam Piramitâ€™te dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende Ã¶dÃ¼l alanlar bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸadÄ±. TÃ¶rende ilk Ã¶dÃ¼ller bu sene ilk defa dÃ¼zenlenen â€˜Sinema OkullarÄ± Ã–ÄŸrenci Filmleriâ€™ kategorisindeki filmlere verildi.

TÃ¶rende konuÅŸan Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± JÃ¼ri BaÅŸkanÄ± Ferzan Ã–zpetek, 1997 yÄ±lÄ±nda AltÄ±n Portakal Film Festivaliâ€™ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã–zpetek, "Antalyaâ€™ya 1997 yÄ±lÄ±nda Hamam filmi ile katÄ±ldÄ±m. Cannes film festivaline katÄ±ldÄ± ve sonra Antalyaâ€™ya geldi. Burada yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±m. Ã‡ok zor ve yalnÄ±z olduÄŸum gÃ¼nler oldu burada. Zannetmiyordum Ã¶dÃ¼l alacaÄŸÄ±mÄ±. â€˜Bu film ahlaka karÅŸÄ± Ã§ok zorâ€™ diyorlardÄ±. 1997 yÄ±lÄ±nda Antalya Ã§ok deÄŸiÅŸikti. En iyi film ve en iyi yÃ¶netmen olmuÅŸtum o dÃ¶nem. Åžok olmuÅŸtum" dedi. KadÄ±nlar iÃ§in Ã§ok ÅŸeylerin sÃ¶ylendiÄŸini ve Ã§ok konuÅŸulduÄŸunu da sÃ¶yleyen Ã–zpetek, "Binlerce kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bunlar iÃ§in bir dakika alkÄ±ÅŸlayalÄ±m ya da sessizlik istesem. En Ã§ok her birimizin bunun sorumluluÄŸunu Ã¼zerimize almamÄ±z lazÄ±m. Ã–nemli olan kÃ¼ltÃ¼rel bir deÄŸiÅŸim. Sinema burada Ã¶nemli bir unsur" diye konuÅŸtu.

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ULUSAL UZUN METRAJ Ã–DÃœLLERÄ°

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Film Ã¶dÃ¼lÃ¼ Mukadderatâ€™a verildi. Filmin kadrosu Ã¶dÃ¼lÃ¼ almak iÃ§in sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Oyuncu Nur SÃ¼rer Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Ã‡ocuklardan ve kadÄ±nlardan elinizi Ã§ekin. AÄŸaÃ§lardan, hayvanlardan elinizi Ã§ekin. Takvim yapraklarÄ±na her gÃ¼n bir acÄ± sÄ±ÄŸdÄ±ran bir Ã¼lkeyiz biz" dedi.

Dr. Avni Tolunay JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼ BelkÄ±s Bayrakâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi GÃ¼lizar filmine verildi. Bayrak, "KadÄ±nlar Ã¼zerine Ã§ok ÅŸey konuÅŸuldu. KonuÅŸkan bir toplumuz ve duygularÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ãœlkemin kadÄ±nlarÄ±na, kendi Ã¼lkesine, sÄ±nÄ±rlarÄ±na sahip Ã§Ä±kmayan Filistinli kadÄ±nlara armaÄŸan ediyorum" dedi.

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BehlÃ¼l Dal En Ä°yi Ä°lk Film Ã–dÃ¼lÃ¼ Necmi Sancakâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi AyÅŸe filmine verildi. Necmi Sancak, Ã¶dÃ¼lÃ¼ almaya kuzeni down sendromlu oyuncu RÄ±dvan Sancak ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±. Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi YÃ¶netmen Ã¶dÃ¼lÃ¼, AyÅŸe filminden dolayÄ± yÃ¶netmen Necmi Sancakâ€™a verildi. Ã‡ok defa Ã¶dÃ¼l almak iÃ§in sahneye Ã§Ä±kan Sancak, "Ne diyeceÄŸimi bilemiyorum, herkese teÅŸekkÃ¼r ederim" diye konuÅŸtu.

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Cahide Sonku Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼, GÃ¼lizar filminin kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ± YaÄŸmur ErgÃ¼l aldÄ±. Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Senaryo Ã–dÃ¼lÃ¼, Ãœmit Ãœnalâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Evcilik filmine verildi. Ãœnal, "Senaryo kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kelimelerden ibaret ama o senaryoya inanlar lazÄ±m. Bana inanlara Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi MÃ¼zik Ã–dÃ¼lÃ¼ Serkan Polat, Ã–zgÃ¼r Alper ve PÄ±nar Bayrakâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi BalinanÄ±n Bilgisiâ€™ne, Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Kurgu Ã–dÃ¼lÃ¼ Melike Kasaplarâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Fidan filmine, Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Sanat YÃ¶netmeni Ã–dÃ¼lÃ¼ Meral Aktanâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi GÃ¼lizar filmine verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ iki kadÄ±n oyuncuya verildi. AyÅŸe filmindeki performansÄ±yla Binnur Kaya ve Mukadderat filmindeki rolÃ¼yle Nur SÃ¼rer Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SÃ¼rer Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±ktan sonra, "45 yÄ±llÄ±k oyunculuk hayatÄ±mÄ±n yolculuÄŸunda bana dokunan tÃ¼m yÃ¶netmen arkadaÅŸlarÄ±ma ve esasÄ±nda Ã¶dÃ¼lÃ¼mÃ¼ deÄŸersizleÅŸtirilen 40 yÄ±l Ã¶nce Parisâ€™te yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren biz sinemacÄ±larÄ±n en kÄ±ymetlisi ustamÄ±z YÄ±lmaz GÃ¼ney iÃ§in alÄ±yorum" dedi.

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Â Binnur Kaya ise "Bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ Nur SÃ¼rer ile paylaÅŸmak Ã§ok onur verici. HayatÄ±nÄ± sevdiklerine adayan ve gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re kaybeden tÃ¼m kadÄ±nlar iÃ§in almak istiyorum. KadÄ±nlar yardÄ±m istediler, baÄŸÄ±rdÄ±lar ve seslerini duyurdular. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ de. Åžimdi konuÅŸmak deÄŸil eylem zamanÄ±. YapÄ±lmasÄ± gerekeni yapmasÄ± gerekenlerden bekliyoruz. Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi kadÄ±nÄ±, Ã§ocuÄŸu aileyi, erkeÄŸi koruyandÄ±r. KeÅŸke sahip Ã§Ä±kabilseydik" dedi.

Â Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Erkek Oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ Evcilik filmindeki rolÃ¼nden dolayÄ± Nejat Ä°ÅŸlerâ€™e verildi. Ã–dÃ¼lÃ¼ alan Ä°ÅŸler, 'TeÅŸekkÃ¼r' demekle yetindi.

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼, Fidan filmindeki rolÃ¼yle AyÃ§a BingÃ¶l aldÄ±. BingÃ¶l Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±ktan sonra, "Ã‡ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m gerÃ§ekten Ã§ok ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m. Samimi olarak sÃ¶ylÃ¼yorum beklemiyordum. Bu filmin bÃ¼tÃ¼n yolculuÄŸuna ÅŸahitlik ettim. Ä°Ã§inde yer aldÄ±m. Tamamen can dostumla bir yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±k. Hepimiz adÄ±na alÄ±yorum" dedi.

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Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼, Mukadderat filmindeki rolÃ¼yle Osman Sonantâ€™a verildi. Sonant Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±ktan sonra, "Bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ yaÅŸamak ve var olmak Ã¼zere mÃ¼cadele eden tÃ¼m kadÄ±nlara armaÄŸan ediyorum" dedi.

En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ BalinanÄ±n Bilgisi filmiyle Murat Has kazandÄ±. Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Has, tÃ¼m jÃ¼ri Ã¼yelerine teÅŸekkÃ¼r etti.

FÄ°LM YÃ–N Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ belirleyen jÃ¼ri Ã¼yeleri Ã¶dÃ¼lÃ¼ geÃ§en ay hayatÄ±nÄ± kaybeden yÃ¶netmen Tomris UyaroÄŸlu anÄ±sÄ±na verdiler. Ã–dÃ¼l, AyÅŸe filminin yÃ¶netmeni Necmi Sancakâ€™a verildi.

KISA FÄ°LM Ã–DÃœLLERÄ° VERÄ°LDÄ°

Ulusal YarÄ±ÅŸma En Ä°yi KÄ±sa Film Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ YÃ¶netmen Cansu Baydarâ€™Ä±n Neredeyse Kesinlikle YanlÄ±ÅŸ filmi aldÄ±. Baydar, Ã§ok gÃ¼zel bir hafta geÃ§irdiklerini ve gÃ¼zel arkadaÅŸlÄ±klar kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Baydar, "CanÄ±m aileme Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AltÄ±n Portakal, tarihi boyunca sansÃ¼re karÅŸÄ± direnen sanatÃ§Ä±lara ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi yaÅŸatÄ±r" diye konuÅŸtu.

KÄ±sa Film JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼, YÃ¶netmen Ece Dizdarâ€™Ä±n MÃ¼kemmel filmine verildi. Ã–dÃ¼lÃ¼ almak iÃ§in sahneye Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atarak gelen Dizdar, "Bana ÅŸahane bir hafta yaÅŸattÄ±nÄ±z. Festivalde fÄ±sÄ±ltÄ±lar dolaÅŸtÄ± ve kÄ±sa filmlerin Ã§ok iyi olduÄŸu haberleri dolaÅŸtÄ±. 40â€™lÄ± yaÅŸlar Ã§ok iyiymiÅŸ ve kendimi buldum. 6 Åžubat depreminde setimizi iptal etmek Ã¼zereyken bana â€˜HayÄ±r bu filmi yapmalÄ±sÄ±nâ€™ diyen ekibe de teÅŸekkÃ¼r ederim. Bu anÄ±, bu mesleÄŸi seÃ§miÅŸ olmamÄ± gÃ¶rmemiÅŸ olan annem ve babama armaÄŸan ediyorum" dedi.

BELGESEL Ã–DÃœLLERÄ°

En Ä°yi Belgesel Film Ã¶dÃ¼lÃ¼ YÃ¶netmen Fatma KarakuÅŸ KaÃ§mazâ€™Ä±n KadranÄ± Olmayan Saat eserine verildi. KaÃ§maz Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±ktan sonra "Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±m benim ilk filmim. BaÄŸÄ±msÄ±z sinemaya destek olan festival jÃ¼risine teÅŸekkÃ¼r ederim. Etik deÄŸerleri olan bilim ve sanat yaÅŸarÄ±. ÅžÃ¼phesiz Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi yaÅŸatÄ±r. BarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§inde yaÅŸamak ve yaÅŸatmak iÃ§in mÃ¼cadeleye devam" diye konuÅŸtu.

Belgesel YarÄ±ÅŸma JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼, YÃ¶netmen Ali Kemal Pasinerâ€™in Bedri Rahmi EyÃ¼boÄŸlu TopraÄŸÄ±n SÄ±rrÄ±na Erenler eserine verildi. Pasiner, "Bana inanan ve katkÄ±sÄ± bulunan torun Rahmi EyÃ¼boÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

ULUSLARARASI YARIÅžMA Ã–DÃœLLERÄ°

UluslararasÄ± Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼, Ana Guevara ve Leticia Jorgeâ€™nin yÃ¶nettiÄŸi Beni SakÄ±n BÄ±rakma filmine verildi.

UluslararasÄ± Film YarÄ±ÅŸmasÄ± JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼, YÃ¶netmen Nader Saeivarâ€™Ä±n The Witnes filmine verildi.

Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Ä°ranlÄ± yÃ¶netmen Saeivar, "Bu Ã¶dÃ¼l benim deÄŸil. Bu Ã¶dÃ¼l bende emanet. Bir gÃ¼n Ä°ranâ€™da kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe kavuÅŸunca kadÄ±nlara vereceÄŸim" dedi.

UluslararasÄ± YarÄ±ÅŸma Filmleri En Ä°yi YÃ¶netmen Ã–dÃ¼lÃ¼, KÃ¶pek HÄ±rsÄ±zÄ± filmi yÃ¶netmeni Vinko Tomicic Salinasâ€™a verildi.

UluslararasÄ± YarÄ±ÅŸma Filmleri En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼, The Girl With The Needle (ÅžiÅŸli KÄ±z) filmindeki performansÄ±yla Vic Karmen Sonneâ€™ye verildi.

UluslararasÄ± YarÄ±ÅŸma Filmleri En Ä°yi Erkek Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼, KÃ¶pek HÄ±rsÄ±zÄ± filmindeki performansÄ±yla Franklin Aroâ€™ya verildi.

Ã–DÃœLLER

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Film: Nadim GÃ¼Ã§ (Mukadderat)

Dr. Avni Tolunay JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: BelkÄ±s Bayrak (GÃ¼lizar)

BehlÃ¼l Dal En Ä°yi Ä°lk Film Ã–dÃ¼lÃ¼: Necmi Sancak (AyÅŸe)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi YÃ¶netmen Ã–dÃ¼lÃ¼: Necmi Sancak (AyÅŸe)

Cahide Sonku Ã–dÃ¼lÃ¼: YaÄŸmur ErgÃ¼l (GÃ¼lizar)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Senaryo Ã–dÃ¼lÃ¼: Ãœmit Ãœnal (Evcilik)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni: Murat Has (BalinanÄ±n Bilgisi)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi MÃ¼zik Ã–dÃ¼lÃ¼: Serkan Polat, Ã–zgÃ¼r Alper, PÄ±nar Bayrak (BalinanÄ±n Bilgisi)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Kurgu Ã–dÃ¼lÃ¼: Melike Kasaplar (Fidan)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Sanat YÃ¶netmeni Ã–dÃ¼lÃ¼: Meral Aktan (GÃ¼lizar)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼: Binnur Kaya (AyÅŸe) â€“ Nur SÃ¼rer (Mukadderat)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Erkek Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼: Nejat Ä°ÅŸler (Evcilik)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼: AyÃ§a BingÃ¶l (Fidan)

Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼: Osman Sonant (Mukadderat)

Film YÃ¶n Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: Necmi Sancak (AyÅŸe)

En Ä°yi Belgesel Film: Fatma KarakuÅŸ KaÃ§maz (KadranÄ± Olmayan Saat)

Belgesel YarÄ±ÅŸma JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: Ali Kemal Pasiner (Bedri Rahmi EyÃ¼boÄŸlu: TopraÄŸÄ±n SÄ±rrÄ±na Erenler)

Ulusal YarÄ±ÅŸma En Ä°yi KÄ±sa Film: Cansu Baydar (Neredeyse Kesinlikle YanlÄ±ÅŸ)

KÄ±sa Film JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: Ece Dizdar (MÃ¼kemmel)

UluslararasÄ± Film YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼: Ana Guevara ve Leticia Jorge (Beni SakÄ±n BÄ±rakma)

UluslararasÄ± Film YarÄ±ÅŸmasÄ± JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: Nader Saeivar (Åžahit)

UluslararasÄ± YarÄ±ÅŸma Filmleri En Ä°yi YÃ¶netmen: Vinko Tomicic Salinas (KÃ¶pek HÄ±rsÄ±zÄ±)

UluslararasÄ± YarÄ±ÅŸma Filmleri En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu: Vic Karmen Sonne (ÅžiÅŸli KÄ±z)

UluslararasÄ± YarÄ±ÅŸma Filmleri En Ä°yi Erkek Oyuncu: Franklin Aro (KÃ¶pek HÄ±rsÄ±zÄ±)

Sinema OkullarÄ± Ã–ÄŸrenci Filmleri Ã–dÃ¼lleriâ€™nde jÃ¼ri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼: DÃ¶ngÃ¼ (Ramazan Yakut)

Sinema OkullarÄ± Ã–ÄŸrenci Filmleri Ã–dÃ¼lleriâ€™nde En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼: Aldulhalim Erez (Siste

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