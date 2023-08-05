61/1G Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 61/1G CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

TaÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde kurallara uygun bir ÅŸekilde park etmiÅŸ araÃ§larÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±na engel olacak yerlere park etmek yasaklanmaktadÄ±r. Bu ÅŸekilde park eden ve bu kurala uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere karayollarÄ± trafik kanunu gereÄŸinde ceza kesilmektedir. Bu cezanÄ±n kodu ise 61/1G olmaktadÄ±r.Â

2918 sayÄ±lÄ± KarayollarÄ± Trafik Kanunun ''Park etmenin yasak olduÄŸu yerler ve haller'' baÅŸlÄ±klÄ± 61. maddesine gÃ¶re 61/1G maddesinden cezai iÅŸlem uygulanmaktadÄ±r. Bu ceza sonucunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ceza puanÄ± da verilmektedir. 61/1G trafik cezasÄ± ceza puanÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye tanzim edildiÄŸi zamanda 10 ceza puanÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ehliyetine iÅŸlenmektedir.Â

61/1G Trafik CezasÄ± Ne Kadar?

Kara yollarÄ± Ã¼zerinde kurallara uygun bir ÅŸekilde park etmiÅŸ araÃ§larÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±na engel olacak yerlerde park eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 61/1G trafik cezasÄ± kodu verilmektedir. Bu kod 108 TL para cezasÄ±dÄ±r. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise 24 lira zam yapÄ±larak bu ceza 132 TL olmuÅŸtur. 2022 yÄ±lÄ±nda ise 196 TL dir. Ä°ndirimli Ã¶denir ise 147 TL Ã¶denmektedir.

Erken Ã–deme Ä°ndirimi Var mÄ±?

61/1G trafik cezasÄ± tebliÄŸ tarihinden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã¶denebilmesi durumunda indirim uygulanabilir. %25 oranÄ±nda yapÄ±lan bu indirim sonucunda ceza 81 TL olmaktadÄ±r. Para cezalarÄ±n Ã¶denme sÃ¼resi baÅŸlÄ±klÄ± karayollarÄ± trafik yÃ¶netmeliÄŸinin 165. maddesinde cezalar tebliÄŸ tarihinden 15 gÃ¼n iÃ§inde Ã¶denir ise ceza dÃ¶rtte bir oranÄ±nda indirime tabi tutulmaktadÄ±r. Bu nedenle 61/1G trafik cezasÄ±nda da indirim uygulanabilmektedir.Â

61/1G CezasÄ±na NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

61/1G trafik cezasÄ±na itiraz iÃ§in cezanÄ±n tatbik edildiÄŸi yerin baÄŸlÄ± olduÄŸu sulh ceza hakimliklerine ÅŸahsen mÃ¼racaat edilmesi gerekmektedir. Bu dava iÃ§in bazÄ± evraklarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± gerekir. Bu evraklar dilekÃ§e, ceza fotokopisi, tebligat fotokopisi, ruhsat, kimlik, ehliyet fotokopisi ve var ise haklÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren somut deliller olmaktadÄ±r.

61/1G Trafik CezasÄ± Ã¶deme YÃ¶ntemleri Nelerdir?Â

61/1G trafik ceza kodu ve diÄŸer cezalarÄ±n Ã¶denmesi iÃ§in birkaÃ§ kurum ve kuruluÅŸ bulunmaktadÄ±r. Ã–demeler ÅŸu yerlere yapÄ±lmaktadÄ±r:

- Maliye bakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± muhasebe birimleri

- Vergi daireleri

- Yetkili PTT ÅŸubeleri

- Yetkili banka ÅŸubeleri

- Online Ä°nteraktif Vergi Dairesi

Â