6 yaşındaki Şirin'in katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklamıştı. Memleketi Şanlıurfa'ya getirilen Şirin'in memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.



Katledilen Şirin'in cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakılırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirin'in cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüleri kameraya yansıdı. Mustafa Ören'in Şirin'i Feriköy Mezarlığına götürdüğü cinayetin ardından da tek başına aynı yoldan geri döndüğü kameraya yansıyor.