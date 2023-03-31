6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye’yi sarstı. Olayın gündeme gelmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığının davasın üçüncü duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 5 Haziran’a ertelendi.

İLK DURUŞMA 30 OCAK’TA GÖRÜLDÜ

İlk duruşma 30 Ocak tarihinde görüldü. Mahkeme heyeti davaya yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmetti. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.