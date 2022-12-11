6 yaşında yıllarca istismar edildi! İddianamenin 5 delili

Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, ailesinin 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddiası üzerine açılan davada ‘evlilik’ adı altında cinsel istismarın delilleri iddianameye girdi. Özellikle ses kayıtları ile mağdur H.K.G.’nin doğum kaydı iddianamenin temel noktalarından.Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, ailesinin 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddiası üzerine açılan davada ‘evlilik’ adı altında cinsel istismarın delilleri iddianameye girdi. Özellikle ses kayıtları ile mağdur H.K.G.’nin doğum kaydı iddianamenin temel noktalarından.

SES KAYITLARI: Savcılığın elinde 4 saat 42 dakikalık ses kaydı var. Micro SD kart içindeki bu kayıtlar, resmi bilirkişi tarafından çözülmüş ve dosyaya girmiş. Savcı onlarca sayfalık kayıtların en dikkat çekici gördüğü bölümlerini iddianameye almış. Dava sürecinde tamamı okunup, sanıklara sorulacak. Kayıtlarda sanık Kadir İstekli’nin H.K.G.’nin suçlamalarına doğrudan bir itirazı yok. Bu nedenle “ikrar” yani kabul veya dolaylı itiraf gibi değerlendiriliyor.

AÇIKLANAMAYAN FOTOĞRAF: H.K.G. savcılığa bazı fotoğraflar sunmuştu. Bunlar arasında İstekli ile küçük yaşlarda çekilmiş fotoğrafları var. Savcı, H.K.G.’nin annesine İstekli’yi H.K.G.’ye sarılmış vaziyette gösteren bir fotoğrafı soruyor. Anne bu fotoğraftakinin kızı olduğunu kabul ediyor, devamında da “Arkadaki kişi ise Kadir İstekli’dir. Fotoğraf Sapanca’daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır” diyor. Ancak 7-8 yaşlarındaki kızıyla, hocası olduğunu iddia ettiği İstekli’nin böyle bir fotoğrafı nasıl çektirebildiğini açıklamıyor.

DOĞUM RAPORU: Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İddianameyi hazırlayan savcı, H.K.G.’nin doğum raporunu da delil olarak iddianameye koymuş. Bu rapora göre H.K.G. 8 Mart 1998’de özel bir hastanede doğdu. Sapanca nüfusuna kaydettirildi. Savcı Sapanca Kaymakamlığı’ndan nüfus kayıtlarına dair MERNİS tutanağını da almış. 2012’de kemik testi için H.K.G.’nin yerine başkasının sokulduğunu da böyle delillendirmiş. 2012’deki soruşturmayı bitiren savcı bu doğum raporunu almak yerine H.K.G. için kemik testi talep ettiği için sorumlu tutuluyor ve HSK bu konuyu soruşturuyor.

SOMUT VERİ: Sanıkların soruşturma aşamasındaki savunmalarında H.K.G.’nin suçlamalarına karşı somut bir verileri yok. Sadece psikolojisinin bozuk olduğunu ve anlattıklarının “hayali” olduğunu öne sürüyorlar. Ancak H.K.G. ifadelerinde detaylar veriyor.Ses kayıtları da bu ifadeleri destekler nitelikte.-SOMUT VERİ: Sanıkların soruşturma aşamasındaki savunmalarında H.K.G.’nin suçlamalarına karşı somut bir verileri yok. Sadece psikolojisinin bozuk olduğunu ve anlattıklarının “hayali” olduğunu öne sürüyorlar. Ancak H.K.G. ifadelerinde detaylar veriyor.Ses kayıtları da bu ifadeleri destekler nitelikte.

SAVUNMA ÇELİŞKİSİ: Sanık tarafı H.K.G.’nin bu ses kayıtlarındaki suçlamalarına Kadir İstekli’nin itiraz etmemesinin ise psikologların tavsiyesi olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Kadir İstekli bu kayıtlarda “tecavüz” suçlamasını kabul etmiyor ve bu durumu “evliydik, nikâhlıydık” diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Böylece İstekli’nin kendince açıklayabileceğini düşündüğü durumlarda H.K.G.’ye gayet rahat itiraz edebildiği anlaşılıyor.-

AŞÇILIK VE İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulu’nda H.K.G. ile ilgili son gelişmeleri özetle şöyle anlattı: “Mağdur, kuruluşlarımızda kalıyor, okuma yazması yok, ilkokul diploması alınıyor. Aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor. Hayatını idame ettirecek şekilde yetişiyor. Dava, bize 2 Aralık 2022’de intikal etti, aynı gün müdahil olduk. Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek için geç açıklama yaptık.” Öte yandan Yanık’a tepki gösteren CHP’li kadın vekiller ile AK Partili kadın vekiller arasında gerginlik çıktı.