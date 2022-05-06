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Gündem6 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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6 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 6 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1743 kişi koronavirüse yakalandı, 7 kişi ise hayatını kaybetti.

06.05.2022 - 20:14 |
6 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 316 testte 1743 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 822 bin 233, 2'nci dozda 53 milyon 39 bin 684 ve 3'üncü dozda 27 milyon 757 bin 140 olmak üzere 147 milyon 536 bin 47 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

6 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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