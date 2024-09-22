Yurt genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatanşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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6 il için sarı kodlu uyarı



Meteoroloji ayrıca gün içinde kuvvetli sağanağın beklendiği, Adana, Hatay, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan yaşanabilecek su baskını riskine karşı tedbirli olmaları istendi.