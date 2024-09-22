GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 6 il için sarı kodlu uyarı

6 il için sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde bugün havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde görülmesi bekleniyor. Meteoroloji, 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

22.09.2024 - 11:03 |
6 il için sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatanşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Haberin Devamı

6 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji ayrıca gün içinde kuvvetli sağanağın beklendiği, Adana, Hatay, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan yaşanabilecek su baskını riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

GÜNCEL HABERLER

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun ortasında yürüyen kadın ölüme davetiye çıkardı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun ortasında yürüyen kadın ölüme davetiye çıkardı

İkinci dönem umre turları 6 Ekim'de başlıyor

İkinci dönem umre turları 6 Ekim'de başlıyor