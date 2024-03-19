6.8’lik artçı deprem uyarısı nerede, hangi illerde var? Hangi iller risk altında?

Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisi mart sayısında 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük depreme ilişkin makale yayımlandı.

Makale, Türkiye’de de araştırmalar yapan ABD’li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda’nın araştırmasına dayanıyor. 6 Şubat itibarıyla bölgedeki sismik hareketliliği izleyen uzmanlar, buna dayanarak 1 Aralık 2023 itibarıyla 1 yıl içinde 1 ila 3 tane 5 ve üzeri deprem yaşanma olasılığının en yüksek olduğu yerleri saptadı.

6.8’lik artçı deprem uyarısı nerede, hangi illerde var?

Çalışmayı yorumlayan jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu bilgileri verdi:

“Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve bunun süreceğini de biliyoruz. Ancak bu çalışmanın özelliği, hangi bölgede 5 ve üzeri büyüklükte artçı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyması. Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var. Çalışmada, beklenen deprem sayısı ise 1 ila 3 olarak hesaplanmış ki dünya ortalamasına göre beklenenin altında. Artçıların bir yıl daha devam edeceğinden emin olabiliriz ancak ne kadar süreceğini söyleyemiyoruz. Örneğin 2022’de Düzce’de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem de aslında ‘99 depreminin artçısıydı. Artçıların uzun yıllara yayıldığı durumlar da söz konusu olabiliyor.”

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