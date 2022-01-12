56 ilde 308 çalıntı araç! Tek tek tespit edildi, oto hırsızlık ağı çökertildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Gaziantep ili genelinde çalınan araçların bulunmasına yönelik yapılan analiz çalışmasında; Ülkemiz genelinde internet üzerinde yer alan ve herkese açık olan kaynaklarda/sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile satışı yapılan ağır hasarlı ve vahim trafik kazası olaylarına karışmış tamiratı mümkün olmayan araçlarla, ağır hasarlı araç tamiratı yapan işyeri sahiplerinin alım satım yaptıkları şüpheli araçlar tespit edilmiş, bu araçların PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları incelendiğinde araçların halen trafikte olduğu, kaza öncesi ve sonrası geçiş görüntülerinde uyumsuzluk (renk değişikliği, model değişikliği vb.) bulunduğunun anlaşılması üzerine 56 ilimizde bulunan toplam 308 aracın çenç (change) edilmiş olabileceği değerlendirilmiştir.



Gaziantep ilimizde bulunduğu tespit edilen 5 araç üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde; 2 aracın çalıntı araçlarla, 2 aracın yakalamalı-hacizli araçlarla ve 1 aracın ise motor-şasi numarası tespit edilemeyen araçla çenç edildiği değerlendirilerek araçlar Kriminal Polis Laboratuvarında incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.



Çenç olduğu değerlendirilen araçlara yönelik ülkemiz genelinde yapılmakta olan en kapsamlı çalışma ile 308 araçla ilgili olarak Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Gaziantep merkezli 56 İl Emniyet Müdürlüklerimize araçların temin edilerek Kriminal Polis Laboratuvarında incelenmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır.