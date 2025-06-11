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53 yıl önce Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı görüntülendi

11.06.2025 - 19:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

53 yıl önce Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı görüntülendi

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Sapanca Gölü’nün derinliklerinde 1972 yılında düşen keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından kayıt altına alındı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hasan Coşkun’un su altı kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, uçağın özellikle kanat kısmının net bir şekilde görülebildiği, gövde kısmının ise midye tabakasıyla kaplandığı tespit edildi. Coşkun, uçağın gövde kısmının sahilden yaklaşık 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.

53 yıl önce Sapanca Gölüne düşen uçağın enkazı görüntülendi

Tarihî kayıtlara göre Sapanca Gölü’ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü ifade eden Coşkun, yalnızca 1972 yılında düşen bu keşif uçağının enkazının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini aktardı.

53 yıl önce Sapanca Gölüne düşen uçağın enkazı görüntülendi

Coşkun, aradan geçen 53 yıla rağmen enkazın korozyondan fazla etkilenmediğini ve gölün su yapısının metali büyük ölçüde koruduğunu dile getirdi.

53 yıl önce Sapanca Gölüne düşen uçağın enkazı görüntülendi

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