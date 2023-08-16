51/2 B Trafik Cezası Kodu Nedir? 51/2 B Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

51/2 B trafik cezası sürücülerin hız sınırını aştıklarında aldıkları cezadır. Yönetmelikteki hız sınırlarını %30'dan %50 oranına kadar aşmak idari trafik cezası ile cezalandırılır. Bunun cezası güncel olarak 888 TL'dir ve hız sınırını aşan kişilere 598 TL trafik cezası yazılır. Eğer kişiler tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde cezalarını öderlerse %25 oranında indirim alırlar ve ödeyecekleri tutar da 666 TL olarak güncellenir.

Para Cezalarının Ödeme Süresi başlıklı Karayolları trafik yönetmeliğindeki 165. maddeye göre 15 gün içinde ödenen cezalarda dörtte bir oranında indirim gerçekleştirilir. Bu tutarın indirimli olması için ceza tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekir.

51/2 B Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

51/2 B trafik cezasının cezası 598 TL olmuştur. Eğer 15 gün içinde ceza ödenirse tutara %25 indirim yapılır ve ödenmesi gereken tutar 666 TL olur. Eğer cezanın hatalı olduğunu düşünüyorsanız cezaya itiraz etme hakkınız da vardır. Cezanın yazıldığı yere bağlı olan mahkemelere gerekli evraklarla başvuru yapabilir ve itiraz edebilirsiniz. Ceza için kişiler şahsen başvuru yapması gerekir.

Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Trafik cezalarının mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Hız sınırının aşılması halinde kişilere 51/2 B trafik cezası kesilir ve bu da 888TL olarak karşımıza çıkar. Eğer itiraz eder ve haksız görülürseniz cezanın ödenmesi gerekir. Eğer trafik cezası ödenmezse aylık olarak %5 oranında faiz işlemeye başlar. Ödenmeyen her ay bu faiz işler ve ödeyene kadar da devam eder.

51/2 B Trafik Cezası İptal Olur mu?

Trafik cezasının bazı durumlarda yanlış yazılması ve iptal olması mümkündür. Bunun için mahkemeye başvuru yapmak ve trafik cezasına itiraz etmek gerekir. Cezanın yazıldığı yere bağlı olan sulh ve ceza mahkemelerine itiraz dilekçeniz ve gerekli evraklar ile beraber başvuruda bulunabilirsiniz. İtiraz için ceza kime yazıldıysa o kişinin şahsen başvuruda bulunması gerekir.