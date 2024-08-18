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5 yaşındaki Zayn yine şaşırtmadı! Bu kez 312 kilometre hız yaptı

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini'de saatte 312 kilometre hız yaptı. O anlar sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı.

18.08.2024 - 15:05 | | İHA
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Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini Revuelto ile sürat denemesi yaptı.

Saatte 312 kilometre hıza ulaşan minik Zayn, yaptıklarıyla insanları hayrete düşürmeye devam ediyor. Adeta nefes kesen gösteri sonrasında drift atan minik Zayn’ın o anları sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı. Görüntüler, milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.

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