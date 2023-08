5 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevki yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesindeki personel, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı ve 50 yangın söndürme personeli sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Ekiplerin ve köylülerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormandan geçen elektrik hatlarındaki arıza sebebiyle çıktığı belirlenen yangını söndürmek için 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 yangın söndürme personeli, 20 vatandaş görevlendirildi.

VALİ KILIÇ: CAN KAYBI YOK

Bolu Valisi Erkan Kılıç da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt’tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Kılıç yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlarda erken müdahale zararın en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın en ufak şüpheli durumu dikkate alıp duyarlı davranarak ilgili birimlere ihbarda bulunması bu anlamda çok kıymetli. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızın özellikle de yangın riski bulunan alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.” dedi.

DENİZLİ'DE YANGINLA MÜCADELE

Denizli'de Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor. Karadan da görevliler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; 20 HEKTARLIK ORMAN YANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında bugün saat 15.00 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına, sınırda olduğu için Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 11 arasöz, 7 su ikmal aracı, bir dozer ve bir de kepçe ile müdahalede bulundu. 150'nin üzerinde yangın söndürme işçisi de alevlere müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu saat 18.00'de kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 20 hektarlık orman zarar gördü. Bademli Köyü Muhtarı Baki Tekin, ekiplerin çabuk müdahalesiyle yangının kontrol alındığını belirterek, “Vatandaşlar olayı fark ediyor. Her tarafa haber veriyorlar. Orman Müdürlüğü ekipleri çok çabuk müdahale etti. Uçakların ve helikopterlerin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü" dedi.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI: BÜYÜME EĞİLİMİNDE

Antalya'nın Akseki ilçesinde Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanın fark edilmesi ile bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiği yangının, büyüme eğiliminde olduğu kaydedildi.

Havanın kararması ile söndürme çalışmalarına karadan devam edileceği de bildirildi.

60 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına 8 yer ekibi 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör ile 450 kişilik yer ekibi ile müdahalede bulunuluyor. Yer ekiplerinin müdahale gücünü artırmak için dozerlerle de bölgede yol açma çalışmalarını sürdürülüyor. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi.

ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI

Eskişehir’in Alpu İlçesi Taştepe Mevkii’nde bugün 12.30 sularında çıkan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor. Karaçam ve bodur ardıç ağaçlarından oluşan bölgede başlayan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankeri, 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle yangına müdahale ederken, 4 helikopter ve 1 uçak ile söndürme çalışmalarına hava desteği sağlandı.

Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi Taştepe mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Gözetleme kule görevlisi yoğun dumanları fark ederek, bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle orman yangına müdahale etti. Seyrek konumlanan karaçam ve bodur ardıç ağaçların bulunduğu ormanda, yangın rüzgarın etkisiyle farklı noktalara yayıldı. Ulaşımın güç olduğu ormanda yangına 5 arazözün yanı sıra 2 su tankeri, çevre itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 4 helikopter ve 1 uçak da yangın söndürme çalışmalarına hava desteği sağladı.

BİNGÖL'DEKİ ORMAN YANGINI 2. GÜNÜNDE

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınacakken rüzgarında da etkisi ile büyüdü. Bölgeye, 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arasöz, belediyelere ait itfaiye araçları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da yardımı ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Yangın hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Dün kontrol altına alacaktık ama rüzgarın şiddeti alamadık. 2 helikopter, 4 yangın ilk müdahale aracı, 3 arasöz, Bingöl ve Genç belediyesine ait itfaiye araçları ve iş makineleri, yine İl Özel İdaresine ait araçlar, jandarma, güvenlik korucuları olmak üzere müdahale sürüyor. Arazi sarp ve kayalık bir alan olduğu için müdahaleler zorluklar yaşanıyor. Meşe ormanları yansa bile hayatiyetini kaybetmiyor. Yeniden sürgün verme kabiliyeti var. Tam net olarak bilemesek de yangının etki alanı 10 hektarı geçti. Arkadaşlarımız canla başla zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yangını gün içerisinde kontrol altına almayı planlıyoruz. Kontrol altına aldığımız anda soğutma çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.