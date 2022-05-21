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5 Haziran'ı içine alan hafta 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelge ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü içine alan hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca duyurulacak bir temayla her yıl 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak.

21.05.2022 - 13:16 | | ANKARA, (DHA)
5 Haziran'ı içine alan hafta 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak

Türkiye Çevre Haftası ve etkinliklerini düzenleyen genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl farklı bir temada, 'Tek Bir Dünya' sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü; 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacak. Genelgeye göre; Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülecek. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek olanlar ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecek. Yapılacak etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar kaynakların verimli kullanılması çerçevesinde, sıfır atık anlayışına uygun şekilde tasarlanacak. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca karşılanacak.

Genelgede ayrıca 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin yerine getirilmesi istendi. Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana 5 Haziran'da 'Dünya Çevre Günü' kutlanıyor.

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