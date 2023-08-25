48/5 Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 48/5 CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?
Trafikte yerine getirilmesi gereken kurallarÄ±n ihlal edilmesi durumunda trafik cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin hem kendi hayatlarÄ±nÄ± hem de trafikte yer alan diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmamasÄ± iÃ§in alkollÃ¼ bir ÅŸekilde araÃ§ kullanmamasÄ± gerekmektedir. KiÅŸinin alkollÃ¼ araÃ§ kullanÄ±mÄ± durumunda KarayollarÄ± Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesinde de alkollÃ¼ araÃ§ kullanÄ±mÄ± durumunda uygulanacak olan yaptÄ±rÄ±mlar yer almaktadÄ±r.Â
KarayollarÄ± Trafik Kanunu'na uygun olmayan durumlarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ã§eÅŸitli yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmaktadÄ±r. 48/5 trafik cezasÄ± kodu ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye alkolmetre ile test yapÄ±lmasÄ± durumunda alkollÃ¼ Ã§Ä±kmasÄ± durumunda madde gereÄŸince adli cezalar uygulanmaktadÄ±r. AlkollÃ¼ olarak araÃ§ kullanÄ±lmamasÄ± gerekmektedir. Alkolmetre de alkol aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan kiÅŸilere 48/5 maddesi gereÄŸince gerekli olan cezalar uygulanÄ±r.Â
48/5 trafik cezasÄ± koduna gÃ¶re belirlenen promilden yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ± durumunda kiÅŸiye para cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r.
Ä°lk sefer iÃ§in 1823 TL para cezasÄ± verilmektedir.Â
Ä°kinci sefer iÃ§in 2286 TL para cezasÄ± verilmektedir.Â
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sefer ve Ã¼Ã§ten fazla ceza alÄ±nmasÄ± durumunda ise 3674 TL para cezasÄ± verilmektedir.Â
Ã–demelerin erken yapÄ±lmasÄ± durumunda ise %25 oranÄ±nda bir indirim uygulanmaktadÄ±r. Ä°ndirimli olarak Ã¶demeler ise;
Ä°lk sefer iÃ§in %25 indirimli 1367,25 TL para cezasÄ± verilir.
Ä°kinci sefer iÃ§in %25 indirimli 1714,50 TL para cezasÄ± verilir.
ÃœÃ§ veya daha fazlasÄ± iÃ§in ise %25 indirimli olarak 2755,50 TL para cezasÄ± verilmektedir.Â
Para cezasÄ±na ek olarak ise ehliyete ceza puanÄ± ve ehliyete 6 ay el konulmasÄ± gibi yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda bulunduÄŸu bilinmelidir.
48/5 CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?
48/5 maddesi ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin alkollÃ¼ bir ÅŸekilde trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ± durumunda alacaklarÄ± ceza belirlenmiÅŸtir. Alkolmetre ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye test yapÄ±lmasÄ± durumunda kiÅŸinin alkollÃ¼ Ã§Ä±kmasÄ± durumunda 48/5 maddesine gÃ¶re para cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n aracÄ± trafikten men edilir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi ise 6 ay sÃ¼reyle trafik polisi tarafÄ±ndan geri alÄ±nÄ±r.Â
2022 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenleme yapÄ±lan trafik kurallarÄ±ndan birisi de 48/5 maddesi olmuÅŸtur. Belirlenen promil sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye belirli bir trafik cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ye para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda aynÄ± zamanda ehliyetine 20 ceza puanÄ± da iÅŸlenmektedir.Â
48/5 maddesi iÃ§in para cezasÄ± kesilmesi durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n de itiraz etme hakkÄ± bulunmaktadÄ±r. Para cezasÄ± tebliÄŸi kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±ktan sonra 15 gÃ¼n iÃ§erisinde cezaya itiraz edilebilmektedir. Ä°tiraz etmek iÃ§in ise kiÅŸinin Sulh ceza mahkemesine baÅŸvuru yapmasÄ± gerekmektedir. 15 gÃ¼n iÃ§erisinde itiraz baÅŸvurusunda bulunmayan kiÅŸiler iÃ§in ise alÄ±nan ceza kesinleÅŸmektedir. Ä°dari tedbir verilmesi durumunda ise 60 gÃ¼n iÃ§erisinde dilekÃ§e ile baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir.
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