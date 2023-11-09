GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 44 katlı rezidansta korkunç ölüm! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
ABONE OL

44 katlı rezidansta korkunç ölüm! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Ümraniye Finanskent Mahallesi’nde Rabia Keleş(31), 44 katlı binanın 16.katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

09.11.2023 - 15:02 | | Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)
44 katlı rezidansta korkunç ölüm! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Rabia Keleş (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü.

44 katlı rezidansta korkunç ölüm 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

44 katlı rezidansta korkunç ölüm 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Rabia Keleş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Keleş’in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

44 katlı rezidansta korkunç ölüm 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Keleş’in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.(DHA)

GÜNCEL HABERLER

Akıllı kavşak vatandaşın aklını karıştırdı: Ne olduğunu anlamadık! Mühendis okulu sanırsam dışarıdan bitirdi...

Akıllı kavşak vatandaşın aklını karıştırdı: Ne olduğunu anlamadık! Mühendis okulu sanırsam dışarıdan bitirdi...

Bloomberg'den analiz: 'Erdoğan vazgeçilmez, ABD elini çabuk tutmalı!'

Bloomberg'den analiz: 'Erdoğan vazgeçilmez, ABD elini çabuk tutmalı!'

44 katlı rezidansta korkunç ölüm! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

44 katlı rezidansta korkunç ölüm! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti