43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'deki trafik durma noktasına geldi: Drone'la görüntülendi

23.08.2025 - 15:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu dron ile görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.

Yoğunluğun en çok hissedildiği güzergah, dron ile görüntülendi.

