4 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik terör örgütüne geçit vermiyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.