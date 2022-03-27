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4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

27.03.2022 - 14:45 |
4 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik terör örgütüne geçit vermiyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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