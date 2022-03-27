4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
27.03.2022 - 14:45 |
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik terör örgütüne geçit vermiyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/0JWYIK5rqc