4 parti seçime CHP listesinden girecek!

14 Mayıs seçimleri öncesi Ankara'da hareketlilik sürüyor. 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesine sayılı günler kala Millet İttifakı'nda yeni bir gelişme yaşandı.

4 PARTİ CHP LİSTESİNDE

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girecek.

Daha önce "ittifak içinde ittifak" önerisi gündeme gelmiş; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu öneriyi görüşmüş, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA SON DURUM

AK Parti, pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunacağı milletvekili aday listesini büyük ölçüde tamamladı.

14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulunan 6 bin 25 isim, Genel Merkez’e çağrılarak tek tek mülakata alındı. 14 ayrı komisyonun yürüttüğü çalışmaların sonucunda yüz yüze görüşmelerde geçer puanı alamayan adayların elendiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidecek liste için, her bir ilin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı kadar aday ismi belirlendiği öğrenildi. Mülakatlarda aday adaylarının “temsil kabiliyeti, toplumdaki karşılığı ve mesleki tecrübesi”nin özel olarak incelendiği belirtildi.

Mülakatların ardından listelere son şeklini vermek üzere Erdoğan başkanlığındaki “üst komisyon” çalışmaya başladı. Bu kapsamda Erdoğan’ın özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine dün itibarıyla son noktayı koyduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın yapılan çalışma kapsamında son ana kadar bir değişiklik olmaması halinde üç dönem kuralını tüm listeler için istisnasız uyguladığı belirtiliyor.

Kulislerde, Erdoğan’ın 22. dönemden bu yana herhangi üç dönem Meclis’te görev yapmış milletvekillerine listelerde yer vermeyeceği tezi de kuvvetle dillendiriliyor. Ancak özellikle Anadolu’daki bazı illerin listelerinde üç dönemlik tecrübeli isimlerin tercih edildiğine ilişkin iddiaların da kulislerde konuşulması, liste muammasının hâlâ sürdüğüne işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca listeleri hazırlarken üç dönem kuralına takılmasa bile Meclis Genel Kurul çalışmalarına düzenli olarak katılmayan milletvekilleriyle ilgili de tasarrufta bulunduğu belirtiliyor.

İSTİSNA İSTEDİLER

AK Parti yönetimi daha önce aldığı kararla 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki 25. dönemi “üç dönem” kuralının istisnası olarak kabul etmiş; yalnızca 24., 26. ve 27. dönemde milletvekilliği yapmış isimlerin üç dönem kuralına takılacağını karara bağlamıştı. Ancak 25. Dönem’de aday gösterilmeyen bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu durumu gerekçe göstererek yeniden listelerde yer almak istediğini ilettiği; Erdoğan’ın ise bu talepleri esprili bir dille reddettiği belirtiliyor.