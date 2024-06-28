GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri 4 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 28 şüpheli yakalandı

4 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-47' Operasyonları'nda 28 şüpheli yakalandığını duyurdu.

28.06.2024 - 08:29 |
4 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 28 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabında paylaştı. İşte o paylaşım:

4 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:
Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

GÜNCEL HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektörüne 88.9 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektörüne 88.9 milyon lira ceza
Tüm dünya canlı izledi! Trump-Biden düellosunda ortalık karıştı: Bunun aklı yok

Tüm dünya canlı izledi! Trump-Biden düellosunda ortalık karıştı: Bunun aklı yok
Emekli ve memura büyük zam! Nefesler tutuldu, zam oranı verildi işte hesaba yatacak çarpıcı rakam

Emekli ve memura büyük zam! Nefesler tutuldu, zam oranı verildi işte hesaba yatacak çarpıcı rakam