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4 gündür haber alınamıyordu: Sarıyer'de ölü bulundu

22.07.2026 - 08:35Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
4 gündür haber alınamıyordu: Sarıyer'de ölü bulundu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstinye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Sibel Gül’den yaklaşık 4 gündür haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri camdan girdikleri dairenin yatak odasında Sibel Gül'ün cesedini buldu.

 4 gündür haber alınamıyordu: Sarıyerde ölü bulundu

EVDE NOT VE BOŞ İLAÇ KUTULARI BULUNDU

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Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde, masa üzerinde Sibel Gül'e ait kimlik, bir not ile yaklaşık 15 adet boş ilaç kutusu bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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