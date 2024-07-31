398 milyon 126 bin lira değer biçilen İBB arazisinin ihalesi iptal edildi

Sarıyer'de Haydar Aliyev Caddesi'nde bulunan ve Grand Tarabya Oteli'nin bitişiğinde yer alan, bir süre otel tarafından restoran olarak kullanılan İBB'ye ait 829 metrekarelik arazi, İBB tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılmıştı.

'Turizm Tesis Alanı' imar planı bulunan boğaz manzaralı araziye 398 milyon 126 bin 400 lira muhammen bedel biçilmiş; ihaleye katılacak istekliler için ise 11 milyon 943 bin 972 lira geçici teminat bedeli belirlenmişti.

"METREKARESİ 480 BİN LİRA"

Metrekaresine yaklaşık 480 bin lira ücret belirlenen arazi için, Saraçhane'de bulunan İBB Encümen Salonu'nda sabah saat 10.00'da ihale gerçekleştirildi. Kapalı teklif artırma usulü ile yapılan ihalede 1 istekli yer aldı. İsteklinin, 398 milyon 126 bin 400 liranın bir miktar üstünde teklif verdiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından görüşülen bu teklifin düşük bulunarak kabul edilmediği öğrenildi. Farklı bir isteklinin olmaması dolayısıyla ihalenin iptal olduğu ve konunun İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda tekrar değerlendirileceği öğrenildi.

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