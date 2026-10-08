39 yıllık binaya 3 kat kaçak çıkılmış! Maltepe'de 3 katı çöktü, önceki fotoğrafı ortaya çıkt

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın sabah saatlerinde çökmesi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın 39 yıllık olduğunu ve sonradan 3 kat kaçak çıkıldığını söyledi.

Sabah saatlerinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonrası itfaiye, polis, arama kurtarma ekipleri harekete geçti. 33 kişinin yaşadığı binada enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

3 KAT KAÇAK ÇIKILMIŞ

Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesi sonrası eski fotoğrafları da ortaya çıktı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çöken bina ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Köymen, binanın 39 yıllık olduğunu ve zaman içerisinde 3 kaçak kat çıkıldığını söyleyerek binanın zamanla yıprandığını belirtti.

Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.