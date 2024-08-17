36 ilde harekete geçildi! Terör örgütüne yönelik dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde düzenlenen GÜRZ operasyonlarının detaylarını sosyal meyda hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya 222 kişinin gözaltına alındığını şu ifadelerle duyurdu:

36 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “GÜRZ-8” operasyonlarında Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

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Silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu,

Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

Terörizme finansman sağladıkları,

Terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları,

Bölücü terör örgütünün (BTÖ) Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri,

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabancalar,

Ruhsatsız av tüfekleri,

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.