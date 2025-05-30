Böylesi 30 yıldır görülmedi! 65 ili zirai don vurdu: En büyük zarar Manisa'da! En çok o ürün etkilendi, fiyatlar katlanacak

Nisan ayında yaşanan son 30 yılın en şiddetli zirai don felaketinin maliyeti netleşmeye başladı. 34 ilde çok yoğun olmak üzere 65 ilde gerçekleşen don olayının sigortalı çiftçiye maliye 21 milyar liraya ulaştı.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ile TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü de katıldı.Nisan ayında yaşanan son 30 yılın en şiddetli zirai don felaketinin maliyeti netleşmeye başladı. 34 ilde çok yoğun olmak üzere 65 ilde gerçekleşen don olayının sigortalı çiftçiye maliye 21 milyar liraya ulaştı.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini dinledi. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ile TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü de katıldı.

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EN ÇOK ETKİ MEYVEDE

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, zirai donun ardından bakanlığın ve TARSİM ekiplerinin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bir takvim oluşturduğunu, takvimin sorunsuz işlediğini belirtti. Son 30 yılın en şiddetli don olayının 65 il olmak üzere 34 ilde yoğun gerçekleştiğini söyleyen Özdemir, "Dolu hadisesini ilk günlerde hemen belirledik. Meyve gruplarında en çok da 16 meyve grubunda bu don etkisinin fazla olduğunu görüyoruz" dedi. Don önleyici tedbirler alan üreticilere yüzde 50 hibe oranında destek verdiklerinin altını çizen Özdemir, "Devlet destekli tarım sigortalarında ise don olayında devlet prim desteğinin yüzde 67'sini devlet prim desteği olarak sağlıyoruz. Üreticilerimize indirimler veriyoruz. 2017'den günümüze kadar 1.5 milyarlık prim indirimi yaptık. Yeni sigortacılık modeliyle ilgili çalışma başladı" ifadesini kullandı.

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108 BİN İHBAR GELDİ

Zirai dondan etkilenen illere giderek hasarla ilgili raporlamayı yaptıklarını, kendilerine gelen 108 bin ihbarın ön tespitlerini bitirdiklerini açıklayan TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, "Zirai don nedeniyle 21 milyar liralık bir hasar olduğunu gördük. İçinde şubat ve mart ayındaki zirai donlar da var. Bunların 1.11 milyarını ödedik, 20 milyar liralık süreç de devam ediyor" diye konuştu. Engürülü, hasar tespitlerinin kesimlerini bitirmeye bağlı olarak ödemeyi sürdüreceklerinin altını çizerek, "En çok etkilenen ürünlere baktığımız zaman üzümü görüyoruz. Üzümde 11 milyar lira, kayısıda 3 milyar lira, fındıkta 2.7 milyar lira, elmada 2.1 milyar lira, nektarinde 913 milyon lira, şeftalide 552 milyon lira gibi bir hasar mevcut. Yüzde 100 hasarları hemen ödüyoruz ama ürün varsa ürünü takip edebilmek için sigorta sonlandırılamıyor, sigortanın hasat tarihine kadar beklemek gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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KÖY BAZINDA FİYATLAMA

Yapay zekâ modellerinin kullanıldığına dikkat çeken Engürülü, "Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için yüksek risk bölgelerini meydana getirerek il, ilçe, köy bazında fiyatlarımızı belirliyoruz. Uydu ve dron teknolojisiyle özellikle neler yapılabileceğiyle alakalı çalışıyoruz" diye konuştu.

SAHA İNCELEMELERİ GERÇEKLEŞECEK

Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, komisyonun bu hafta sonu Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'de saha incelemeleri yapacağını dile getirdi. Saha inceleme ziyaretlerinin ardından gözlemlere dayalı bir ön rapor hazırlayacaklarını kaydetti.