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32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı

32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-34" operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı.

22.12.2023 - 08:45 |
32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve

Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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