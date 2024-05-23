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3 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei, Somali ve İspanya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

23.05.2024 - 15:17 |
3 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji ile Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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