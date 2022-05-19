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3. İnsanlık Ödülleri sahiplerini buldu

Bir haber dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen insanlık ödülleri sahiplerini buldu. İş, siyaset, sanat, müzik ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende ödülleri, Darülaceze sakinleri takdim etti.

19.05.2022 - 20:01 |
3. İnsanlık Ödülleri sahiplerini buldu

 Bu yıl üçüncüsü düzenlenen insanlık ödülleri sahiplerini buldu. Alanında başarılı isimlerin ödüllendirildiği gecede, CNN TÜRK Spikeri Meltem Bozbeyoğlu da "Yılın Başarılı Kadın Habercisi” ödülüne layık görüldü.

Yılın umut veren doktoru ödülünü işitme kaybının tanı ve tedavisi konusunda yürüttüğü çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Özgür Yiğit'e verildi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Prof. Özgür Yiğit ödülü tüm doktorlar adına aldığını söyledi. Ödülleri, Darülaceze sakinleri takdim etti.

3. İnsanlık Ödülleri sahiplerini buldu

3. İnsanlık Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, "Bugüne kadar yüzlerce gönüle dokunduk, sizlerin desteği ile dokunma devam edeceğiz. İnsanlık dergisi olarak: "Bazen bir okulun çatısında, bazen Afrin'de yetim çocukların içerisinde… Bazen ise sokak hayvanların sesi olduk… İyilik yapın iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin Ve mutlu olmaya çalışın; unutmayın ki sonsuz mutluluk yoktur ama mutluluğa giden yollar vardır "diye konuştu.

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