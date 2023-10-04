GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 3 ilde ‘torbacı’ operasyonu! 56 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

3 ilde ‘torbacı’ operasyonu! 56 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 53 kilo 101 gram esrar, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin ve 2 tabanca ele geçirildi.

04.10.2023 - 09:43 |
3 ilde ‘torbacı’ operasyonu! 56 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 53 kilo 101 gram esrar, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin ve 2 tabanca ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Türkiye’nin eylül ayı dış ticaret rakamı 22 milyar 670 milyon dolar

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Türkiye’nin eylül ayı dış ticaret rakamı 22 milyar 670 milyon dolar

Kahve dükkanlarındaki rezalet ortaya çıktı! Filtre kahveyi, bone ve kadın çorabıyla demliyorlar

Kahve dükkanlarındaki rezalet ortaya çıktı! Filtre kahveyi, bone ve kadın çorabıyla demliyorlar

Eski AK Parti'li vekil Tahir Öztürk hayatını kaybetti

Eski AK Parti'li vekil Tahir Öztürk hayatını kaybetti