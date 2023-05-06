GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 İlde TKP/ML operasyonu: 10 gözaltı
ABONE OL

3 İlde TKP/ML operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul merkezli terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

06.05.2023 - 11:33 |
3 İlde TKP/ML operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ML örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ML örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda  İstanbul merkezli Tunceli ve Hatay'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 farklı adreste operasyon yaptı.

3 İlde TKP/ML operasyonu: 10 gözaltı

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, 50 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü

Şifalı otlar tezgâhlardaki yerini aldı

Şifalı otlar tezgâhlardaki yerini aldı

AYM'den, mahkumun dilekçesinde bilgilerinin paylaşılmasına ihlal kararı

AYM'den, mahkumun dilekçesinde bilgilerinin paylaşılmasına ihlal kararı