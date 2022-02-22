3. Dünya Savaşı çıktı mı? Rusya ve Ukrayna arasında savaş mı olacak? İşte 3. Dünya Savaşı hakkında kehanetler…

Rusya Ukrayna arasındaki gerginlik olası bir 3. Dünya savaşı kehanetlerini akla getiriyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı sonrasında dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Kararı onay için Rusya Parlamentosu'na gönderen Putin, Donetsk ve Luhansk'ta "barışın korunması" için orduya talimat verdi. AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanıma kararına yaptırımlarla karşılık verileceğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu. İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şimdiden başladığını öne sürdü. Javid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. Gerilim hızla tırmanırken kehanetler de gündem oldu. Olası bir 3. Dünya savaşı çıkacağı endişeleri var. Peki, Rusya ve Ukrayna arasında savaş 3. Dünya savaşı mı? Rusya ve Ukrayna arasında savaş mı olacak? 3. Dünya Savaşı çıktı mı? İşte 3. Dünya Savaşı hakkında kehanetler…

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

İNGİLTERE: RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ ŞİMDİDEN BAŞLADI

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şimdiden başladığını öne sürdü. Javid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Javid, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığını varsayabilirsiniz" dedi.

Javid ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin Batı ile diyalog yerine savaşmayı seçtiğini gösterdiğini aktardı. BBC TV'ye konuşan sağlık bakanı, "Biz her zaman diyaloğu tercih ettik ve etmeye devam ediyoruz, ancak Başkan Putin'in eylemlerinden diyalog yerine yüzleşmeyi seçtiği açık" dedi.

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararını kınadı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa kararı "Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal" olarak nitelendirdi.

Hayaşi, "Gidişatı ciddi endişeyle yakından izlediklerini" kaydeden Hayaşi, söz konusu hamleye karşı Rusya'ya "yaptırımlar dahil sert cevap" verilmesi kapsamında ülkesinin, G-7 ülkeleri dahil "uluslararası toplumla beraber" hareket edeceğini belirtti.

AVUSTRALYA'DAN KOŞULSUZ GERİ ÇEKİLME VURGUSU

Karara karşı çıkan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" dedi.

Rusya'nın aldığı kararı "Kabul edilemez, sebepsiz ve haksız" olarak tanımlayan Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" diye konuştu.

GÜNEY KORE: UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYULMALI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek, ülkesinin krizin barışçıl bir çözüme ulaşması çabalarına katılacağını söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Moon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Moon, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

"Dünya ülkeleri bir araya gelerek Ukrayna'daki duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm için çalışmalılar." diyen Moon, Güney Kore'nin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak bu çabalara aktif olarak katılacağını aktardı.

Moon, yetkililerden Ukrayna’daki Güney Kore vatandaşlarının korunması için kapsamlı bir çalışma yapmalarını ve ülke ekonomisinin krizden en asgari şekilde etkilenmesi için önlemler almalarını istedi.

BMGK UKRAYNA İÇİN ACİL TOPLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplandı.

Toplantıda konuşan Ukrayna’nın BM Temsilcisi, "Kendimizi savunama hakkımız var" dedi.

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.

DÖNEM BAŞKANI RUSYA

Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılması kararı alınmadı veya herhangi bir açıklama yapılmadı.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK MI?

Gizem dünyasının kendi ölümünü bilen adam olarak tanıdığı Alois Irlmaier'in kehanetleri gün yüzüne çıkıyor. Mistik açıdan dünyanın kabul ettiği kişilerden olan Irlmaier, kendi ölümünü bilen adam olarak anılıyor.

Alois Irlmaier, 3. Dünya Savaşı hakkında kehanetlerde bulunan sıradan bir Alman vatandaşıydı fakat diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği üçüncü dünya savaşının, Orta Doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi. 21.yüzyıldan bu yana birçok insan, üçüncü dünya savaşının Orta Doğu'da başlayan sorunlar ile ortaya çıkacağını düşünmektedir.

Alois Irlmaier’e göre 2022’de 3. Dünya Savaşı, Orta Doğu’da başlayacak. İlk kıvılcımın Balkanlar'da çıkacağını söyleyen kahin, ateşin Orta Doğu’ya sıçrayarak büyüyeceğini belirtmiş.