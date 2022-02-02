Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'ncaÂ Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) Congresium Fuar ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen toplantÄ±da ilk olarak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu konuÅŸtu. Bakan Soylu, 2017'de kadÄ±n cinayeti sayÄ±sÄ±nÄ±n 353 olduÄŸunu ve bunun sÃ¼rekli azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Soylu, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirleri anlatarak "Yeni elektronik kelepÃ§e merkezimizi Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±z ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±z ile hep birlikte devreye aldÄ±k. Bu konuda bana gÃ¶re; bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya Ã¶rnek, Ã¶nemli bir sÃ¼recin altÄ±na birlikte imza attÄ±k. Hali hazÄ±rda 499 ÅŸahÄ±sta aktif olarak elektronik kelepÃ§e izlenmektedir. UluslararasÄ± Ã¶dÃ¼llÃ¼ KADES uygulamamÄ±zla 2018 yÄ±lÄ±ndan beri kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetindedir. Bu yÄ±l KADES ile 112 acil Ã§aÄŸrÄ± merkezlerimizdeki entegrasyonu bir Ã¼st noktaya daha beraber Ã§Ä±kartÄ±yoruz. KADES uygulamamÄ±zÄ± indiren sayÄ±sÄ± 3 milyon 192 bin kiÅŸi ve bunlarÄ±n hepsi kadÄ±n. Bu yÄ±lki hedefimiz 5 milyon rakamÄ±na ulaÅŸabilmektir" dedi.

BAKAN SOYLU: HAYRETE VE GAYRETE KAPIMIZ AÃ‡IK

Ä°hbarlarÄ±n daha kolay yapÄ±labilmesi iÃ§in yeni uygulamalarÄ±n hayata geÃ§irildiÄŸini belirten Soylu, "Bu konuda ne kadar adÄ±m atmak gerekiyorsa o kadar adÄ±m atÄ±lacaktÄ±r. Bir kadÄ±nÄ±n ÅŸiddet gÃ¶rmesine, eziyet Ã§ekmesine, can gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe etmesine gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z de razÄ± deÄŸil, sorumluluÄŸumuz da buna imkan vermez. Buradaki samimi her gayrete, desteÄŸe, istiÅŸareye kapÄ±mÄ±zÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu ifade etmek isterim" diye konuÅŸtu.

BakanÂ Soylu ayrÄ±ca yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan haberlerde kullanÄ±lan dilin Ã¶nemine deÄŸinerek, bu konuda gazetecilerin de sorumlu olduÄŸunu, tahrik edici deÄŸil; problemleri ortadan kaldÄ±rÄ±cÄ± bir dil kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

BAKAN BOZDAÄž: SAYI AZALSA DA 1Â CÄ°NAYET, 1Â CÄ°NAYETTÄ°R

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ise kadÄ±na ÅŸiddet konusunda verilen cezalarÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YapÄ±lmadÄ±k bir ÅŸey kalmadÄ± ama bakÄ±yorsunuz olaylar devam ediyor. SayÄ± azalsa da 1 cinayet, 1Â cinayettir; 1Â ÅŸiddet, 1 ÅŸiddettir. Hepsi de bÃ¼yÃ¼k bir felakettir, insanlÄ±k suÃ§udur. Onun iÃ§in de burada beÅŸikten baÅŸlayan bir eÄŸitimle, ananÄ±n babanÄ±n, okulda Ã¶ÄŸretmenin, askerde komutanlarÄ±n, kurumlarda amirlerin, her yerde gazetede, medyada, hÃ¼kÃ¼mette hep beraber ortak bir duruÅŸu, tavrÄ± hayata geÃ§irmek zorunda olduÄŸumuzu buradan bir kere daha ifade etmek isterim" dedi.Â

'HUKUKUMUZ Ä°ZÄ°N VERÄ°R MÄ°?'

KadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddette adalete ihtiyaÃ§ olduÄŸunu vurgulayan BakanÂ BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YakÄ±n zamanda 15 yerinden bÄ±Ã§aklanan ya da baÅŸka ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±nlar var ama deliller tam olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in savcÄ± tutuklama istiyor, sulh ceza hakimi adli kontrol veriyor. Hakime de savcÄ±ya da sÃ¶ylÃ¼yorum; Allah aÅŸkÄ±na 15 yerinden bÄ±Ã§ak yemiÅŸ bir kadÄ±nÄ±n, hukukunu koruyup onu bu hale getiren, ÅŸiddet baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± bu kiÅŸiyi adli kontrol ile serbest bÄ±rakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Vermez. Bunu tutuklamayacaksÄ±nÄ±z da kimi tutuklayacaksÄ±nÄ±z. Bundan daha bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸiddet olur mu? 15 tane bÄ±Ã§ak darbesi yiyen, ayaklarÄ±na ateÅŸ eden kiÅŸiye adli kontrol verilmesi benim yÃ¼reÄŸimi yakÄ±yor. 'Eyvah' diyorum. Adaletin olduÄŸu yerde adaleti yapmazsak, baÅŸka haksÄ±zlÄ±klara kapÄ± aralamÄ±ÅŸ oluruz. Aile iÃ§i ÅŸiddet ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetle mÃ¼cadele bÃ¼rolarÄ±nÄ±n ve amirlerinin delil toplama konusunda daha titiz davranmasÄ±nÄ± rica ediyorum. Bu hakim, savcÄ± arasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu tartÄ±ÅŸmada iki tarafÄ±n da kusuru var. SavcÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimde sÃ¶ylÃ¼yorum. Delil eksikse iade et, 'delili tamamla getir' diyeceksin. TanÄ±k varsa dinle, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ varsa izle. Sadece birbirini bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸ, bÄ±Ã§aklayanla bÄ±Ã§aklayanÄ±n ifadeleri ile netice alÄ±nmaz. Kolluk olay yerine girdiÄŸi an bunlarÄ± yapacak kiÂ savcÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne iÅŸ geldiÄŸinde de netice anÄ±nda Ã§Ä±ksÄ±n. Buradan hakim ve savcÄ±larÄ±mÄ±za sesleniyorum; iddianamenin iadesi diye bir mÃ¼essese var. EÄŸer dosya, delil eksikse hukuk diyor kiÂ iddianameyi iade et. Ä°ÅŸimizi eksik yaparsak millete de eksik, yanlÄ±ÅŸ hizmet etmiÅŸ oluruz. Herkes iÅŸinin gereklerini tam yapmalÄ±."

BAKAN YANIK: SADECE KADINLARIN MESELESÄ° DEÄžÄ°L

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k da ÅŸiddetin sadece kadÄ±nlarÄ±n meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek,Â "Åžiddet, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet, aile iÃ§i ÅŸiddet tam da bu sebeple Ã§ok Ã¶nemli. Maalesef aile iÃ§erisinde eÄŸer bir Ã§ocuk ÅŸiddeti gÃ¶rerek, travmatize olarak bÃ¼yÃ¼yorsa, sorun Ã§Ã¶zme yÃ¶ntemi olarak ÅŸiddeti Ã¶ÄŸreniyor. DolayÄ±sÄ±yla kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin, aslÄ±nda kadÄ±nlar gÃ¶rÃ¼nen etkilenenler olmakla beraber gÃ¶rÃ¼nmeyen pek Ã§ok maÄŸduru var" dedi.

Bakan YanÄ±k, ÅŸiddetin maÄŸduru kadar ÅŸiddet uygulayan kiÅŸilerle ilgili de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, "KiÅŸilerin iÃ§inde kaybolduÄŸu ÅŸiddet sarmalÄ±nÄ± ancak bÃ¶yle kÄ±rabiliriz. KÄ±sacasÄ± toplumun her kesimini, sahip olduÄŸumuz yetki ve haklar kapsamÄ±nda ÅŸiddeti Ã¼reten sÃ¼reÃ§leri kontrol altÄ±na almaktan ve ÅŸiddete konu olan herkesin hayatÄ±nÄ± iyileÅŸtirmekten sorumluyuz. Bizim aile iÃ§i ÅŸiddet, aile iÃ§i bir konu deÄŸildir. Bilakis 'manevi ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerimizi tehdit eden toplumsal ve yasal bir mevzudur' dememizin arka planÄ±nda da bu durum yatmaktadÄ±r. Bu anlamda ÅŸiddet suÃ§unu iÅŸleyenin kiÅŸisel olarak suÃ§u sabittir, bununla birlikte kiÅŸiyi suÃ§a iten sebeplerle de mÃ¼cadele etmek gÃ¶revlerimiz arasÄ±ndadÄ±r. BugÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmalar elbette ki hepimizin belleÄŸinde canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor" diye konuÅŸtu.