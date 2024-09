3 bakandan Narin'in kabrine ziyaret! Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın savcılıkta olacak

Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.

Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı.

Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları özetle şöyle: Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak değil, aynı zamanda ikisi kız, üç evlat sahibi olan bir baba olarak huzurlarınızdayım. Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi, Narinimize, bu caniliği yapanların, katil ya da katillerin en ağır cezayla cezalandırılmasının takipçisi olmak, olayı en ince ayrıntısına, tüm detaylarına kadar açıklığa kavuşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi, konuyu ilk andan itibaren, yakından takip etti ve etmeye de devam ediyor. Yaşadığı üzüntüyü milletimizle paylaştı, bizlerle sürekli iletişim halinde oldu ve olmaya da devam ediyor. Ayrıca ilgili bütün kuruluşlarımız, devletimizin tüm yetkili birimleri süreci yakından takip ediyor. Bu olay en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkmadan, caniler hesap verinceye kadar elimiz, gözümüz, yüreğimiz burada olacak.

Şimdi milletimiz Narinimize kıyanların bir an önce bulunmasını ve adaletin tecelli etmesini beklemektedir. Şu anda narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu elim olayın aydınlatılması, adaletin tam ve eksiksiz şekilde yerini bulması için tüm deliller, bulgular ve tanık ifadeleri son derece dikkatli bir şekilde toplanmakta, incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir. Fail veya faillerin en hızlı biçimde ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Çocuklarımızı her türlü şiddet, istismar ve kötülükten korumak toplum olarak en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir.

"BİR ÇOCUĞA ZARAR VERMEK TÜM İNSANLIĞA ZARAR VERMEKLE EŞDEĞERDİR"

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Onların korunması noktasındaki kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir. Bu bilinçle çocuklarımızın güvenliği konusunda en ufak bir zaaf göstermeyeceğiz. Çocuğa karşı her türlü şiddet eyleminin önlenmesi, çocuk istismarının önüne geçilmesi, bu eylemler karşısında durulması her zaman hükümetimizin en temel önceliklerinden olmuştur. Bu kapsamda çocuğun üstün yararını gözetmek hepimiz için hayati önemdedir. Değerli basın mensupları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında 21 Ağustos gününden bu yana hem soruşturma hem de arama faaliyetleri kapsamında yapılanlarla ilgili sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesi ile ikamet eden Narin kızımızın eve dönüş yolunda saat 15.15 sıralarında dört arkadaşını takip ederek eve doğru yola çıktığı son görüntüsü sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştır.

"BUGÜNE KADAR 267 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI"

21 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.15'te Jandarma Komutanlığında, saat 20.50'de de 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak kayıp ihbarı üzerine soruşturma işlemlerine ve arama işlemlerine hızlı bir şekilde başlanmıştır. 4656 personel, 23 dedektör köpek, 172 araç, 2 helikopter, 64 drone, 1 İHA, 5 yeraltı görüntüleme cihazı ile karadan ve havadan toplam 75 km kare alan ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 60 personel ile 8 dere, 5 göle, 21 su kuyusu, 49 km su kanalı aranmıştır.

51'i jandarma, 11'i polis bölgesi olmak üzere 62 ev ve 24 metruk binada adi arama yapılmıştır. 20 PTS noktası ile 137 kamera incelenmiştir. 26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır.

İNCELEME SONUÇLARI BEKLENİYOR

Narin kızımızın amcası Salim Güran, 2 Eylül 2024 tarihinde komşusu Nevzat Bahtiyar ise, 10 Eylül 2024 günü çıkarıldıkları mahkemece beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğa karşı kasten öldürme ve hürriyeti tahsis suçlarından tutuklanmışlardır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, 12 Eylül 2024 yani yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir. Van Kriminal Daire Başkanlığınca, olayda kullanıldığı değerlendirilen araçlar üzerinde olay yerinden alınan örneklerle birlikte kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Olay yerinden elde edilen swap, pet şişe, toprak, balçık, taş parçaları üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlığının inceleme sonuçları da beklenmektedir.

HTS kayıtları ve baz istasyon bilgileri ile alınan beyanlar üzerinde karşılaştırmalı delil toplama işlemlerine titizlikle devam edilmektedir. HTS, MOBESE kayıtları ve diğer kamera görüntüleri üzerinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce kapsamlı bir inceleme ve görüntü raporlama işlemleri de devam etmektedir.