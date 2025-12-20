GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem3 aylarla ilgili hadisler nelerdir? Üç aylar hakkında bilinmesi gereken hadisler neler?
HaberlerGündem Haberleri 3 aylarla ilgili hadisler nelerdir? Üç aylar hakkında bilinmesi gereken hadisler neler?

3 aylarla ilgili hadisler nelerdir? Üç aylar hakkında bilinmesi gereken hadisler neler?

20.12.2025 - 15:48Güncellenme Tarihi:
3 aylarla ilgili hadisler nelerdir? Üç aylar hakkında bilinmesi gereken hadisler neler?

İslam aleminin hasretle beklediği Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından "mübarek bir zaman dilimi" olarak müjdelenmiştir. Müminlerin bu manevi iklimde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatan o kıymetli hadis-i şerifleri ve Efendimiz’in bizzat yaptığı duaları sizler için derledik. İşte ruhumuzu dinlendirecek o eşsiz mesajlar...

Haberin Devamı

Manevi arınma mevsimi başlıyor! Üç ayların kutsiyeti, sadece geleneksel bir değer değil, bizzat hadislerle sabit bir lütuftur. "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım..." diye başlayan o meşhur rivayetlerden, Ramazan’ın eşsiz sevabına kadar; hayatımıza yön verecek en sahih hadisleri bir araya getirdik.

Üç aylar, müminin ruh dünyasını tazelediği, tevbe ve ibadetle arındığı müstesna bir dönemdir. İşte bu dönemin önemini anlatan en temel hadis-i şerifler:

1. Meşhur Dua Hadisi (Recep Ayı Girdiğinde)

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Recep ayı girdiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Allah’ım! Receb’i ve Şa’ban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." (İbn Hanbel, I, 259)

2. Ayların Derecesi Hakkında

Hadis kaynaklarında sıkça zikredilen bir diğer rivayette bu ayların manevi hiyerarşisi şöyle anlatılır:

"Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

3. Şaban Ayının Önemi

Üsame b. Zeyd (r.a.)’in "Ey Allah’ın Resulü, Şaban ayında tuttuğun kadar başka bir ayda oruç tuttuğunu görmedim" sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Bu ay (Şaban), insanların kendisinden gafil oldukları, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. O, amellerin Alemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır..." (Nesâî, Sıyam, 70)

4. Ramazan Ayı Müjdesi

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." (Buhârî, Savm, 5)

 

Güncel Haberler

Bakan Yumaklı: Bugünden itibaren 81 ilde denetimlerimiz 31 Aralık'a kadar devam edecek
#Gündem

Bakan Yumaklı: Bugünden itibaren 81 ilde denetimlerimiz 31 Aralık'a kadar devam edecek

Üç ayların önemi hakkında her şey! Üç aylar nedir, neden bu kadar önemli? İşte bilmeniz gerekenler
#Gündem

Üç ayların önemi hakkında her şey! Üç aylar nedir, neden bu kadar önemli? İşte bilmeniz gerekenler

3 aylarla ilgili hadisler nelerdir? Üç aylar hakkında bilinmesi gereken hadisler neler?
#Gündem

3 aylarla ilgili hadisler nelerdir? Üç aylar hakkında bilinmesi gereken hadisler neler?