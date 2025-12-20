3 aylarla ilgili hadisler nelerdir? Üç aylar hakkında bilinmesi gereken hadisler neler?

Haberin Devamı

Manevi arınma mevsimi başlıyor! Üç ayların kutsiyeti, sadece geleneksel bir değer değil, bizzat hadislerle sabit bir lütuftur. "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım..." diye başlayan o meşhur rivayetlerden, Ramazan’ın eşsiz sevabına kadar; hayatımıza yön verecek en sahih hadisleri bir araya getirdik.

Üç aylar, müminin ruh dünyasını tazelediği, tevbe ve ibadetle arındığı müstesna bir dönemdir. İşte bu dönemin önemini anlatan en temel hadis-i şerifler:

1. Meşhur Dua Hadisi (Recep Ayı Girdiğinde)

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Recep ayı girdiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Allah’ım! Receb’i ve Şa’ban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." (İbn Hanbel, I, 259)

2. Ayların Derecesi Hakkında

Hadis kaynaklarında sıkça zikredilen bir diğer rivayette bu ayların manevi hiyerarşisi şöyle anlatılır:

"Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

3. Şaban Ayının Önemi

Üsame b. Zeyd (r.a.)’in "Ey Allah’ın Resulü, Şaban ayında tuttuğun kadar başka bir ayda oruç tuttuğunu görmedim" sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Bu ay (Şaban), insanların kendisinden gafil oldukları, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. O, amellerin Alemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır..." (Nesâî, Sıyam, 70)

4. Ramazan Ayı Müjdesi

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." (Buhârî, Savm, 5)