29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin resmi tatil olarak yer alıp almadığı merak ediliyor. İstanbul’da okuyan üniversite öğrencileri 29 Mayıs'ta üniversiteler açık mı kapalı mı diye soruyor. Peki, 29 Mayıs üniversiteler tatil mi? Üniversiteler 29 Mayıs açık mı kapalı mı?

29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olmasına rağmen resmi tatil değildir. Bu nedenle, 29 Mayıs'ta öğrenciler okullarına, çalışanlar ise işlerine devam edecek.

Okullar, üniversiteler, hastaneler, kargo şirketleri ve bankalar normal çalışma düzenlerine devam edecekler.