28 Şubat davası nedir, 28 Şubat sanıkları kim? 28 Şubat olayı hangi yılda oldu, 28 Şubat olayları nedir?

28 Şubat davası nedir, 28 Şubat sanıkları kim? 28 Şubat davası sanıklarına af geldi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 28 Şubat davası sanıkları sağlık sorunları nedeniyle affedildi. Affedilen isimler şöyle; “Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir ve Çetin Doğan.”

28 Şubat davası nedir, 28 Şubat sanıkları kim?

28 Şubat 1997, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın yapıldığı tarih. Bu tarihte Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birlikte kurdukları Refah Yol hükümeti iktidardaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Refah Partisi'nin başını çektiği iktidarın laik cumhuriyet için tehdit ve tehlike oluşturduğunu düşünüyordu.

Bundan dolayı 28 Şubat tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda askerler, İrtica ile mücadele kapsamında hükümetten bir dizi talepte bulundular. Bu talepler 'öneri' niteliğinde değil 'beklenti ve istek' olarak tanımlandı.

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28 Şubat`ta yapılan MGK toplantısı 9 saat sürdü. MGK laikliğin Türkiye`de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurguladı. 28 Şubat 1997`deki MGK`nın tavsiye kararları hükümete bildirildi. Kararda, laiklik için yasaların uygulanması istendi, tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve MEB`e devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kuran kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban derileri derneklere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı, deniyordu.

4 Mart`ta dönemin Türkiye Başbakanı Erbakan, MGK kararları yumuşatılmazsa imzalamayacağını söyledi ve daha sonra da imzalamadı. 21 Mayıs`ta Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, ‘‘Ülkeyi iç savaşa sürüklediğini’’ söyleyerek, RP`nin kapatılması için dava açtı. 3 Haziran`da Susurluk Davası 7 ay aradan sonra DGM`de başladı. 7 Haziran`da Genelkurmay, irticai faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği firmalara ambargo koydu.

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10 Haziran`da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri Genelkurmay Başkanlığı`na çağrılarak kendilerine irtica konusunda brifing verildi. 18 Haziran`da Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etti. İstifasının nedeninin başbakanlığı Tansu Çiller`e devretmek olduğunu belirtti. Ertesi gün 19 Haziran`da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini o sırada arkasında TBMM çoğunluğu olan DYP lideri Tansu Çiller`e vermeyip, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz`a verdi. 30 Haziran`da Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk`la birlikte ANASOL-D Hükümeti`ni kurdu.

2012 yılında ise TBMM, darbeleri araştırma komisyonu kurmuş ve 28 Şubat başta olmak üzere askeri darbeleri araştırmaya başlamıştır.Bu sürecin yargılanması ise 28 Şubatta etkin rol oynayanların tutuklu yargılanması ile başlamıştır. 2 Ekim 2012 tarihinde Dönemin Başbakan Yardımcısı ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller `mağdur` sıfatıyla ifade vermiştir. Dönemin 54. Türkiye Hükûmeti`ni "cebren devirmeye, düşürmeye iştirak"la suçlanan aralarında dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemim YÖK başkanı Kemal Gürüz, dönemin orgeneralleri Çevik Bir ve Çetin Doğan`ın da olduğu 103 sanık hakkında açılan dava Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi`nde görülmektedir.

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