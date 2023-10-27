28-29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, hafta sonu İETT bedava mı? 28 Ekim ve Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray, metro, tramvay metrobüs ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet’imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte.” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği “https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme” linkine de yer verdi

İBB’ye bağlı toplu taşıma hangileri?

Metro.

Tramvay.

Banliyö treni.

Füniküler.

Metrobüs.

Otobüs sistemi.

Deniz ulaşımı

Teleferik.

Marmaray istasyonları TCDD'ye bağlıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN da 29 Ekim'de ücretsiz olarak hizmet verecek