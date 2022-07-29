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Gündem27 bin sağlık personeli alınacak! Bakan Koca detayları açıkladı
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27 bin sağlık personeli alınacak! Bakan Koca detayları açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılının sonuna kadar 26 bin 808'i hekim, toplam 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili, "Artan sözleşmeli kadrolarımızda öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek" dedi.

29.07.2022 - 20:39 |
27 bin sağlık personeli alınacak! Bakan Koca detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin, artan sözleşmeli kadrolarda önceliğin, yan dal uzmanları ile hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimlere verileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözleşmeli sağlık personeli sayısının 27 bin olduğunu belirterek, "Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Artan sözleşmeli kadrolarımızda öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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