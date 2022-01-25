25 Ocak 2022 koronavirÃ¼s tablosu belli oldu Ä°ÅŸte yeni vaka ve hayatÄ±nÄ± kaybeden sayÄ±sÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¼nlÃ¼k Kovid- 19 Tablosu' verilerine gÃ¶re; son 24 saatte yapÄ±lan 418 bin 427 testte 76 bin 341 vaka tespit edildi. KoronavirÃ¼s nedeniyle 174 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 82 bin 203 kiÅŸinin de tedavisi ve karantinasÄ± sona erdi.

18 yaÅŸ ve Ã¼zeri nÃ¼fusun aÅŸÄ±lanmasÄ± verilerinde 1'inci doz TÃ¼rkiye ortalamasÄ± yÃ¼zde 92,41, 2'nci doz ortalamasÄ± yÃ¼zde 84,26 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, 1'inci dozda 57 milyon 361 bin 27, 2'nci dozda 52 milyon 299 bin 996 ve 3'Ã¼ncÃ¼ dozda 24 milyon 488 bin 427 olmak Ã¼zere toplam 141 milyon 98 bin 118 aÅŸÄ± uygulandÄ±.

En az 2 doz aÅŸÄ± olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aÅŸÄ± yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, MuÅŸ, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ oldu.

'Ä°STEMSÄ°Z HAREKETTEN KAÃ‡INALIM'

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Temizlik, aÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, Kovid-19'la mÃ¼cadelenin Ã¼Ã§ temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari ÅŸekilde yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze dokunmamÄ±z virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸmasÄ±na neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalÄ±m. Bu istemsiz hareketten de kaÃ§Ä±nalÄ±m. Omicron'a karÅŸÄ± daha dikkatli olmak zorundayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

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