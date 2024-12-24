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23 yaşındaki Seren'in kahreden sonu

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Seren Kocaman (23), hayatını kaybetti.

24.12.2024 - 15:59 |
23 yaşındaki Seren'in kahreden sonu

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kiraz-Ödemiş kara yolu üzeri Okka Taşı mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan çıktığı öne sürülen Seren Kocaman'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

23 yaşındaki Serenin kahreden sonu


Ağır yaralanan Kocaman, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaman, kurtarılamadı. M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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