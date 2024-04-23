23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri || 23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? İşte İllere göre 23 Nisan 1920 milletvekilleri
23 Nisan 1920 yılında Meclis’in açılışı Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. 23 Nisan kutlanırken 23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri için araştırmalar devam ediyor. Peki, 23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? İşte İllere göre 23 Nisan 1920 milletvekilleri…
23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? 23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri merak ediliyor. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.
23 NİSAN 1920 TBMM BİRİNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ
Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır.
1. dönem milletvekillerinin 288'i yükseköğrenim görmüş, 94'ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 436 milletvekilinin 162'si bir veya birden fazla yabancı dil biliyordu.
|
Seçim Bölgesi
|
Mebus
|
Adana
|
Abdullah Faik Çopuroğlu
|
Eşref Akman
|
İbrahim Bey
|
Mehmet Hamdi İzgi
|
Gülekzade Tevfik
|
Damar Arıkoğlu
|
Zekai Apaydın
|
Amasya
|
Ali Rıza Topçu
|
Ali Rıza Özdarende
|
Asım Sirel
|
Bekir Sami Kunduh
|
Ahmet Hamdi Apaydın
|
Mehmet Ragıp Topala
|
Ömer Lütfi Yasan
|
Ankara
|
Mustafa Kemal Atatürk
|
Ali Fuat Cebesoy
|
Taşpınarlı Hacı Atıf
|
Hacı Mustafa Beynamlı
|
Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu
|
Ahmet Rüstem Bilinski
|
Ömer Mümtaz Tambi
|
Şakir Kınacı
|
Şemsettin Bayramoğlu
|
Antalya
|
Ali Vefa Seyhanlı
|
Halil İbrahim Özkaya
|
Hamdullah Suphi Tanrıöver
|
Hasan Tahsin Sürenkök
|
Mustafa Ebrişimoğlu
|
Rasih Kaplan
|
Ardahan
|
Filibeli Hilmi
|
Osman Server Atabek
|
Aydın
|
Ahmet Şükrü Yavuzyılmaz
|
Cami Baykurt
|
Mehmet Emin Erkut
|
Esat İleri
|
Mazhar Germen
|
Sadık Sultanoğlu
|
Hasan Tahsin San
|
Ayıntab (Antep)
|
Abdurrahman Lami Efendi
|
Ali Cenani
|
Hafız Mehmet Şahin
|
Ali Kılıç
|
Ragıp Yoğun
|
Mehmet Yasin Sani Kutluğ
|
Batum
|
Ahmet Fevzi Erdem
|
Hahutzade Ahmet Nuri Efendi
|
Ahmet Akif Suner
|
Ali Rıza Acara
|
Edip Dinç
|
Bayazıt (Doğubeyazıt)
|
Mehmet Atıf Bayazıt
|
Hacı Mehmet Önay
|
Refik Saydam
|
Süleyman Sudi Acarbay
|
Şevket Beyazit
|
Biga
|
Ahmet Hamdi Dumrul
|
Hamdi Hamit Karaosmanoğlu
|
Mehmet Dinç
|
Bitlis
|
Arif Özdemir
|
Derviş Sevünç
|
Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu
|
Sofrasur Asizade Resul Bey
|
Sadullah Fevzi Eren
|
Vehbi Öztekin
|
Yusuf Ziya Koçoğlu
|
Bolu
|
Abdullah Sabri Aytaç
|
Cevat Abbas Gürer
|
Fuat Umay
|
Hacı Abdülvahap Efendi
|
Nuri Aksu
|
Mehmet Şükrü Gülez
|
Tunalı Hilmi
|
Yusuf İzzet
|
Bozok (Yozgat)
|
Ahmet Baydar
|
Yusuf Bahri Tatlıoğl
|
Feyyaz Ali Üst
|
İsmail Fazıl Paşa
|
Mehmet Hulusi Akyol
|
Rıza Ersoy
|
Sırrı İçöz
|
Burdur
|
Ali Ulvi Bey
|
Çilzade Fahreddin
|
Halil Hulusi Efendi
|
İsmail Suphi Soysallıoğlu
|
Mehmet Âkif Ersoy
|
Şevket Candaner
|
Veli Saltıkgil
|
Bursa
|
Emin Erkul
|
Hasan Fehmi Kolay
|
Muhittin Baha Pars
|
Mustafa Fehmi Gerçeker
|
Necati Kurtuluş
|
Osman Nuri Özpay
|
Abdullah Servet Akdağ
|
Canik (Samsun)
|
Ahmet Nafiz Özalp
|
Emin Gevelioğlu
|
Ahmet Hamdi Yalman
|
Hasan Fehmi Çoldurzade
|
Süleyman Boşank
|
Mehmet Şükrü Fırat
|
Cebel-i Bereket (Osmaniye)
|
Faik Öztrak
|
İhsan Eryavuz
|
Rasim Celalettin Öztekin
|
Çorum
|
Dr. Atıf Bey[3]
|
Abdurrahman Dursun Yalvaç
|
Hüseyin Ferit Törümküney
|
Fuat Tek
|
Haşim Apaydın
|
İsmet Eker
|
Sıddık Mumcu
|
Denizli
|
Hakkı Behiç Bayiç
|
Hasan Tokcan
|
Hacı Hüseyin Efendi
|
Mustafa Tavaslıoğlu
|
Necip Buldanlıoğlu
|
Yusuf Başkaya
|
Tunceli
|
Abdülhak Tevfik Gençtürk
|
Diyap Yıldırım
|
Hasan Hayri Kanko
|
Mustafa Ağa
|
Mustafa Zeki Saltık
|
Ahmet Ramiz Tan
|
Diyarbekir
|
Pirinççizade Feyzi Bey[
|
Şükrü Aydındağ
|
Abdulhamit Çintan
|
Abdulkadir Kadri Kürkcü
|
Mehmet Kadri Üçok
|
Mustafa Akif Tütenk
|
Zülfü Tigrel
|
Edirne
|
Cafer Tayyar Eğilmez
|
Faik Kaltakkıran
|
İsmet İnönü
|
Kâzım Karabekir
|
Şeref Aykut[
|
Elaziz (Elazığ)
|
Hacı Feyzi Bey
|
Hüseyin Gökçelik
|
Muhittin Çöteli
|
Mustafa Şükrü Bey
|
Mehmet Naci Karaali
|
Rasim Tekin
|
Hasan Tahsin Berk
|
Ergani
|
Ali Şefik
|
İbrahim Hakkı Akgün
|
Kadri Bey
|
Kâzım Bey (Oral)
|
Mahmut Sığnak
|
Mehmet Emin Giray
|
Güranizade Memduh
|
Ahmet Nüzhet Saraçoğlu
|
Rüştü Bulduk
|
Salih Efendi
|
Ali Sırrı Özata
|
Ertuğrul (Bilecik)
|
Ahmet Lakşe
|
Halil Işık
|
Mustafa Kemal Güney
|
Necip Soydan
|
Hamdi Aksoy
|
Erzincan
|
Mehmet Emin Lekili
|
Hüseyin Aksu
|
Osman Fevzi Topçu
|
Şeyh Hacı Ahmed Fevzi Efendi
|
Mehmet Tevfik Kütükbaşı
|
Erzurum
|
Asım Möhördaroğlu
|
Celalettin Arif
|
Hüseyin Avni Ulaş
|
İsmail Naim Sanıvar
|
Mehmet Salih Yeşiloğlu
|
Durak Sakarya
|
Mehmet Nusret Sun
|
Süleyman Necati Güneri
|
Zihni Orhon
|
Ziyaeddin Gözübüyük
|
Eskişehir
|
Abdullah Azmi Torun
|
Emin Sazak
|
Eyüp Sabri Akgöl
|
Veliyullah Akbaşlı
|
Halil İbrahim Sipahioğlu
|
Hüsrev Sami Kızıldoğan
|
Mehmet Niyazi Çamoğlu
|
Gelibolu
|
Celâl Nuri İleri
|
Genç
|
Ali Haydar Bey
|
Ali Vasıf Telli
|
Mehmet Celal Saraçoğlu
|
Fikri Faik Güngören
|
Hamdi Yılmaz
|
Fikri Ergün
|
Gümüşhane
|
Hasan Fehmi Ataç
|
Mehmet Şükrü Üçüncü
|
Mustafa Darman
|
İbrahim Ruşen Oktar
|
Veysel Rıza Zarbun
|
Ziya Tuğlu
|
Hakkâri
|
İbrahim Arvas
|
Mazhar Müfit Kans
|
Çölemerikli Ömer Efendi
|
Seyyid Muslihittin Paşa
|
Seyyid Taha Efendi
|
Tufan Ülker
|
Isparta
|
Cemal Mersinli
|
Mehmet Tahir Kucur
|
Hafız İbrahim Demiralay
|
Hüseyin Hüsnü Özdamar
|
İsmail Remzi Berkün
|
Mehmet Nadir Süldür
|
İçel (Silifke)
|
Ali Rıza Ataışık
|
Hacı Ali Efendi
|
Haydar Arslan
|
Naim Ulusal
|
Mehmet Sami Arkan
|
Şevki Göklevent
|
İstanbul
|
Abdülhak Adnan Adıvar
|
Ahmet Ferit Tek
|
Ahmet Mazhar Akifoğlu
|
Muhtar Mollaoğlu
|
Ahmet Şükrü Oğuz
|
Fethi Okyar
|
Ali Rıza Bebek
|
Arif Marlalı
|
Hüseyin Hüsnü Işık
|
Neşet Özercan
|
Numan Usta
|
Selahattin Bey
|
İzmir
|
Enver Tekând
|
Hacı Süleyman Efendi
|
Mahmut Esat Bozkurt
|
Mustafa Bengisu
|
Refet Bele
|
Reşit Bey
|
Hasan Tahsin Uzer
|
Yunus Nadi Abalıoğlu
|
İzmit (Kocaeli)
|
Mehmed Fuad Carim
|
Hafız Abdullah Tezemir
|
Halil İbrahim Gürsoy
|
Hamdi Namık Gör
|
Hüseyin Sırrı Bellioğlu
|
Tahir Barlas
|
Kangırı (Çankırı)
|
Behçet Kutlu
|
Müştak Torbo
|
Neşet Akkor
|
Sait Üçok
|
Tahir Aşık Musuloğlu
|
Hacı Tevfik Efendi
|
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
|
Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)
|
Ali Çetinkaya[
|
Halil Hilmi Bozca
|
Hulusi Kutluoğlu
|
İsmail Şükrü Çelikalay
|
Mehmet Şükrü Koç
|
Mustafa Hulusi Çalgüner
|
Ahmet Nebil Yurter
|
Ömer Lütfi Argeşo
|
Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar)
|
Ali Sururi Tönük
|
Mehmet Vasfi Seçer
|
Memduh Necdet Erberk
|
Mesut Benli
|
Mustafa Serdaroğlu
|
Karesi (Balıkesir)
|
Abdülgafur Efendi (Iştın)
|
Hacim Çarıklı
|
Hasan Basri Çantay
|
İbrahim Cevdet Yörük
|
Kâzım Özalp
|
Mehmet Vehbi Bolak
|
Kars
|
Ali Rıza Ataman
|
Cavit Erdel
|
Fahrettin Erdoğan
|
Kastamonu
|
Abdülkadir Kemali Öğütçü
|
Mehmet Besim Fazlıoğlu
|
Mehmet Hulusi Erdemir
|
Mehmet Murat Pala
|
Ahmet Rüştü Çolakoğlu
|
Sabri Dura
|
Suat Soyer
|
Yusuf Kemal Tengirşenk
|
Kayseri
|
Ahmet Hilmi Kalaç
|
Mehmet Alim Çınar
|
Atıf Tüzün
|
Osman Uşşaklı
|
Ahmet Remzi Akgöztürk
|
Ahmet Rifat Çalık
|
Sabit Gözügeçgel
|
Kırşehir
|
Bekir Kocaoğlu
|
Ahmet Cemalettin Çelebi
|
Ali Cevdet Seçkin
|
Ahmet Müfit Kurutluoğlu
|
Rıza Silsüpür
|
Sadık Savtekin
|
Yahya Galip Kargı
|
Konya
|
Abdülhalim Çelebi
|
Arif Baysal
|
Hacı Bekir Sümer
|
Hulusi Göksu
|
Kazım Hüsnü Bey
|
Mehmet Vehbi Çelik
|
Musa Kazım Onar
|
Ömer Vehbi Büyükyalvaç
|
Refik Koraltan
|
Rıfat Saatçi
|
Kozan
|
Fevzi Çakmak
|
Fikret Onuralp
|
Hüseyin Çelik
|
Mustafa Cantekin
|
Reşit Paşa
|
Kütahya
|
Besim Atalay
|
Cemil Altay
|
Cevdet Barlas
|
Haydar Bey
|
Ragıp Soysal
|
Seyfi Aydın
|
Lazistan (Rize)
|
Zeynel Abidin Atak
|
Esat Özoğuz
|
İbrahim Şevki Bey
|
Mehmet Necati Memişoğlu
|
Osman Nuri Özgen
|
Ziya Hurşit
|
Malatya
|
Abdullah Efendi
|
Mustafa Fevzi Bilgili
|
Bedir Fırat
|
Hacı Garip Taner
|
Hacı Mustafa Efendi
|
İsmet Efendi
|
Lütfü Evliyaoğlu
|
Mehmet Ali Efendi
|
Reşit Ağar
|
Hüseyin Sıtkı Gür
|
Hasan Tahsin Alagöz
|
Maraş
|
Arslan Toğuzata
|
Hacı Mehmet Erten
|
Hasip Aksöyök
|
İbrahim Ağa
|
Yakup Bozdağ
|
Refet Seçkin
|
Rüştü Bozkurt
|
Mehmet Tahsin Hüdayioğlu
|
Mardin
|
Derviş Ural
|
Esat Önen
|
Hasan Tahsin Artıkı
|
İbrahim Turhan
|
Mithat Milli
|
Mehmet Necip Güven
|
Menteşe (Muğla)
|
Emin Kamil Efendi
|
Ethem Fehmi Arslanlı
|
Hacı Ahmet Efendi
|
Hamza Hayati Öztürk
|
Kasım Nuri Bey
|
Mahmut Nedim Hendek
|
Mesut Efendi
|
Mehmet Rifat Börekçi
|
Sadettin Özsan
|
Tevfik Rüştü Aras
|
Alirızapaşazade Ziya Bey
|
Mersin
|
Emin Efendi
|
Fahrettin Altay
|
Hüseyin Hüsnü Konay
|
İsmail Safa Özler
|
Muhtar Fikri Güçüm
|
Selâhattin Köseoğlu
|
Yusuf Ziya Eraydın
|
Muş
|
Abdülgani Ertan
|
Hacı Ahmet Hamdi Bilgin
|
İlyas Sami Muş
|
Kazım Dede
|
Mahmud Said Yetgin
|
Osman Kadri Bingöl
|
Rıza Kotan
|
Niğde
|
Zeynel Abidin Bayhan
|
Ata Atalay
|
Ahmet Hakkı Sütekin
|
Mustafa Soylu
|
Mustafa Hilmi Soydan
|
Vehbi Çorakçı
|
Oltu
|
Rüstem Hamşioğlu
|
Yasin Haşimoğlu
|
Saruhan (Manisa)
|
Hüseyin Avni Zaimler
|
İbrahim Süreyya Yiğit
|
İsmail Hakkı Çallı
|
Mahmut Celâleddin Bey
|
Mustafa Necati
|
Ömer Ünlü
|
Refik Şevket İnce
|
Çerkes Reşit
|
Çerkes Reşit
|
Siirt
|
Mustafa Sabri Baysan
|
Nuri Bayam
|
Halil Hulki Aydın
|
Kadri Oktay
|
Necmettin Bilgin
|
Salih Atalay
|
Sinop
|
Abdullah Karabina
|
Hakkı Hami Ulukan
|
Rıza Nur
|
Rıza Vamık Uras
|
Şerif Bey
|
Mehmet Şevket Peker
|
Sivas
|
Emir Marşan
|
Mustafa Hayri San
|
Rauf Orbay
|
Mustafa Taki Doğruyol
|
Rasim Başara
|
Mustafa Vasıf Karako
|
Bacanakzade Ziya
|
Yusuf Ziya Başara
|
Siverek
|
Abdülgani Ensari
|
Bekir Sıtkı Ocak
|
İhsan Sağlam
|
Mehmet Rauf Bey
|
Mehmet Sırrı Tayanç
|
Mustafa Lütfi Azer
|
Tokat
|
Mütevellizade Hamdi
|
Hoca Fehmi Efendi
|
İzzet Genca
|
Mustafa Vasfi Süsoy
|
Nazım Resmor
|
Mehmet Rifat Arkun
|
Mehmet Şükrü Keskin
|
Trabzon
|
Ali Şükrü
|
Celalettin Aykar
|
Faik Aybay
|
Hafız Mehmet
|
Hamit Kapancı
|
Hasan Saka
|
Hüsrev Gerede
|
İzzet Eyyüboğlu
|
Ahmet Hamdi Ülkümen
|
Mehmet Recai Baykal
|
Sabri Nemlioğlu
|
Urfa
|
Ali Saip Ursavaş
|
Esat Bey
|
Salih Hayali Yaşar
|
Hacı Mustafa
|
Bozan Bey
|
Van
|
Emir Girdivan
|
Hakkı Ungan
|
Hasan Sıddık Haydari
|
Haydar Bey
|
Kâmil Miras
|
Şeyh Masum Efendi
|
Tevfik Dimeroğlu