23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri || 23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? İşte İllere göre 23 Nisan 1920 milletvekilleri

23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? 23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri merak ediliyor. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.

23 NİSAN 1920 TBMM BİRİNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ

Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır.

1. dönem milletvekillerinin 288'i yükseköğrenim görmüş, 94'ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 436 milletvekilinin 162'si bir veya birden fazla yabancı dil biliyordu.