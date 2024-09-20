GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 23 ilde harekete geçildi: 88 gözaltı

23 ilde harekete geçildi: 88 gözaltı

23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

20.09.2024 - 07:58 |
23 ilde harekete geçildi: 88 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gün boyunca 'Gürz-15' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 88 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet savcıları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Bilim insanlarından deniz hayvanları için çöpçatanlık programı

Bilim insanlarından deniz hayvanları için çöpçatanlık programı

Otomobil alacaklar dikkat! Kapsamı değişti, yeni şartlar getirildi

Otomobil alacaklar dikkat! Kapsamı değişti, yeni şartlar getirildi

Araba alıp satacak herkesi ilgilendiriyor! Yeni ödeme sisteminin detayları belli oldu

Araba alıp satacak herkesi ilgilendiriyor! Yeni ödeme sisteminin detayları belli oldu