23 Çağdaş Sanat Galerisi Art Show sergisinde buluşuyor

Art Show, Türkiye’de, katılımcı galerilere ücretsiz alan tahsis edilerek düzenlenecek ve ziyaretçilerin ücretsiz olarak gezebileceği ilk sergi olacak.

Bu serginin önemi, sektörde bu kadar galerinin kendi ismiyle bir araya geldiği fuarlar dışında bir etkinliğin daha önce düzenlenmemiş olması. Eşit alan ve şartlara sahip galerilerin her biri etkinliğin organizasyonunda önemli görevler üstleniyor.

İlk etapta birkaç galerinin bir fikir etrafında toplanmasıyla başlayan bu yolculuğun, tamamen organik bir şekilde büyüdüğü kaydediliyor. Katılımcı galerilerin her biri Türkiye’de çağdaş sanat piyasasını oluşturan, sektörün öncü isimleri.

Ortak katkı ve çalışma göz önünde bulundurulduğunda, dinamik ve güçlü bir etkinlikten bahsediliyor. Öte yandan sektörde etkin isimlerin toplanarak ortak bir etkinlik yapıyor olmasının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Serginin hedeflediği ziyaretçi sayısı 100.000 kişi.

Etkinliğin temel amacının her galerinin ücretsiz, eşit ve ortak bir düzende bu sergide yer alması olarak gösteriliyor.

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