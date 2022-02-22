22 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

22 Åžubat koronavirüs tablosu! Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...
TÃ¼rkiye'nin 22 Åžubat 2022 gÃ¼nlÃ¼k koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 koronavirÃ¼s testi yapÄ±ldÄ±, 86 bin 70 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 271 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
22.02.2022 - 19:30 |
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 22 Åžubat 2022 koronavirÃ¼s tablosu paylaÅŸÄ±ldÄ±. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,"VaryantÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu, aÅŸÄ±nÄ±nsa bulunmadÄ±ÄŸÄ± veya yaygÄ±nlaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Covid-19, saÄŸlÄ±klÄ± ve genÃ§ kiÅŸilerde de Ã¶lÃ¼m sebebi olabiliyordu. Bu dÃ¶nemdeyse kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± genellikle 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼nden, hÃ¢lihazÄ±rda bir veya birden Ã§ok hastalÄ±ÄŸÄ± olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalÄ±m." dedi.
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