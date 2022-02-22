22 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 22 Åžubat 2022 koronavirÃ¼s tablosu paylaÅŸÄ±ldÄ±. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,"VaryantÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu, aÅŸÄ±nÄ±nsa bulunmadÄ±ÄŸÄ± veya yaygÄ±nlaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Covid-19, saÄŸlÄ±klÄ± ve genÃ§ kiÅŸilerde de Ã¶lÃ¼m sebebi olabiliyordu. Bu dÃ¶nemdeyse kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± genellikle 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼nden, hÃ¢lihazÄ±rda bir veya birden Ã§ok hastalÄ±ÄŸÄ± olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalÄ±m." dedi.

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