22 Nisan okullar resmi tatil mi? Hafta sonu tatili 23 Nisan tatili birleşti mi, 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanla beklenirken, veliler ve öğrenciler çocuklara armağan edilen 23 Nisan öncesi okulların durumunu sorguluyor. Peki, 22 Nisan okullar resmi tatil mi?

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor. Ancak 22 Nisan günü ne tatil ne de yarım gündür. 22 Nisan Pazartesi günü okullar açık olacak.

RESMİ TATİLLER 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Haberin Devamı