22 Nisan okullar resmi tatil mi? Hafta sonu tatili 23 Nisan tatili birleşti mi, 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının bir gün öncesi olan 22 Nisan’ın tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 23 Nisan günü resmi tatil olarak idrak ediliyor. Peki, 23 Nisan öncesi 22 Nisan Pazartesi okullar resmi tatil mi? 22 Nisan okullar var mı, pazartesi günü yarım gün mü?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanla beklenirken, veliler ve öğrenciler çocuklara armağan edilen 23 Nisan öncesi okulların durumunu sorguluyor. Peki, 22 Nisan okullar resmi tatil mi?
22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor. Ancak 22 Nisan günü ne tatil ne de yarım gündür. 22 Nisan Pazartesi günü okullar açık olacak.
RESMİ TATİLLER 2024
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı